Telecinco supera per poc TV3 amb la tornada de la Supercopa

El partit de tornada de la Supercopa d'Espanya va tenir aquest dimecres a la nit 1.138.000 espectadors i un 55,9% de quota de pantalla a Catalunya. El matx, doncs, va ser menys seguit que el d'anada que havia sumat 1.331.000 seguidors i havia arribat al 57,1% de 'share'.

A més, a diferència del partit de diumenge, el de dimecres va ser més vist per Telecinco que per TV3, per bé que la distància entre les dues cadenes va ser mínima: el canal de Mediaset va reunir 575.000 persones, amb una quota del 28,2%, mentre que la televisió pública es va quedar amb 563.000 i un 27,7%. De fet, Telecinco pràcticament va calcar les xifres de l'anada (578.000 i 24,8%), mentre que en el cas de TV3 el descens va ser molt notable: 190.000 espectadors i 4,6 punts menys de 'share'.

En totes dues cadenes el partit de tornada va ser més vist durant la primera meitat que durant la segona, que va començar passada la mitjanit i amb el títol ja sentenciat a favor del Reial Madrid.

En canvi, pel que fa al conjunt d'Espanya, el matx de dimecres va tenir més audiència que el de diumenge, i s'ha convertit en l'emissió més vista de l'estiu. Malgrat acabar gairebé a la una de la matinada, el partit de tornada va aconseguir a Telecinco 6.553.000 espectadors i una quota de pantalla del 49,8%, mentre que a l'anada s'havia quedat amb 6.348.000 i un 46,8%.