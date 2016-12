Telèfons a la tassa del vàter

Els danys causats per líquids són la segona causa més freqüent d’avaries de telèfons mòbils, fins al punt que representen un 35% de les reparacions d’aquests dispositius que es fan al món. Es calcula que, només a Europa Occidental, cada dia s’espatllen més de 100.000 smartphones perquè han sigut submergits accidentalment en aigua o altres fluids més escatològics. El cost total d’aquestes reparacions a la nostra regió supera els 10.000 milions d’euros anuals. La solució de la indústria electrònica a aquest problema són els telèfons resistents a l’aigua i a la pols, que tenen segellats els diversos orificis per on podrien introduir-se els citats elements indesitjables.

Samsung va dotar d’aquesta característica el model Galaxy S5 de 2014, certificat segons la norma IP67 (aguanta fins a mitja hora d’immersió a un metre de profunditat). Incomprensiblement hi va renunciar per al Galaxy S6 de 2015, però al Galaxy S7 d’aquest any l’ha recuperat millorant-la fins al nivell IP68 (el mateix temps de resistència a la immersió, però ara sota un metre i mig d’aigua). Sony és una altra de les marques que presumeix de resistència a l’aigua i la pols. I Apple també s’hi ha acabat apuntant amb els iPhone 7, que són compatibles amb IP67.

Els consumidors maldestres hem descobert l’encert dels mòbils submergibles: entre el gener i el setembre d’aquest any se’n van vendre a Europa Occidental un 45% més que durant el mateix període del 2015, mentre que les vendes dels models no resistents a l’aigua van baixar un 17%.

Segons la consultora IDC, més d’un 22% dels 100 milions de smartphones que es venen anualment a la nostra regió són resistents als líquids, quan fa un any eren menys d’un 15%. Ara que fem servir el mòbil per tot i cada vegada el portem més hores del dia a la mà, tranquil·litza pensar que tenim a l’abast models que ens poden caure a la pica de rentar plats o a la tassa del vàter sense més conseqüències que l’ensurt.