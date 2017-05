Temporalitat rècord entre els joves i quatre claus més del dia

1.

Espanya, líder en temporalitat. És el segon soci europeu amb la taxa més elevada i ostenta el rècord en el cas dels joves. A més, després de la polèmica del xef Jordi Cruz, us expliquem que la justícia prohibeix contractar becaris per fer feines estructurals. La Inspecció de Treball no pot intervenir perquè no són “relacions laborals”.

2.

Els electors de Mélenchon opten pel vot en blanc o l’abstenció. Els resultats de la consulta entre els votants de La França Insubmisa afavoreixen Marine Le Pen. A només quatre dies dels comicis.

3.

El PNB colla Rajoy per obtenir “15 anys de pau fiscal a Euskadi”. Els comptes arriben al Congrés amb els bascos marcant el ritme.

4.

El Consell Fiscal examina l'exclusió dels fiscals del 3%. José Manuel Maza s’enfronta a les polèmiques provocades pel nou cap d’Anticorrupció.

5.

Totes les noves escoles de Barcelona seran innovadores. Dels sis nous centres, cinc començaran en barracons i un ho farà en un edifici provisional.