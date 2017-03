Ten: sacsejada contra la irrellevància

La cadena Ten remodela de cap a peus la seva graella amb l’objectiu de provocar una sacsejada i sortir de la irrellevància en què està instal·lada des que va debutar, el maig passat. Set programes nous i la promesa de futurs realities de famosos intentaran convèncer part del 99,7% d’espectadors que no miren una cadena que va debutar amb un 0,3% de share mensual i que al març probablement repetirà aquesta dada. Entremig, alguns mesos que ha marcat un 0,4% o 0,5%, insuficient per deixar de ser el fanalet vermell de la TDT (juntament amb Real Madrid TV, que no aspira, però, a ser televisió generalista).

Tot i que -el màrqueting hi obliga- la comunicació de l’empresa parla de Revolución Ten per referir-se a aquest ball de programes, la nota de premsa inclou un insòlit reconeixement de culpa: “En aquests onze mesos de vida hem constatat que, per créixer, hem d’aprendre dels nostres espectadors. La seva demanda d’una cadena de TDT en obert diferent i amb contingut que aporti alguna cosa positiva ha sigut el motor del canvi de Ten”. En aquest sentit, el canal assegura que vol “apostar per l’entreteniment útil, uns continguts amb els quals l’espectador ho passi bé, desconnecti i aprengui”.

Un d’aquests nous espais és Peligros de, un docu reality que s’emetrà en prime time i que presenta Julian Iantzi, conegut per programes com El conquistador del fin del mundo o Zapeando. En aquesta ocasió, mostrarà -acompanyat de la coach Sonia Cervantes- els perills als quals s’enfronten els adolescents. Cada episodi abordarà el cas de tres famílies que travessen una situació complicada. També amb la intenció de posar ordre, en aquest cas des d’una perspectiva més serena, Vidas en orden recupera Carolina Ferre per a la televisió amb un xou que promociona conceptes com el katazuke i el danshari japonesos per fer que l’endreça de la casa sigui el motor d’una endreça global.

Sense sortir del format de telerealitat, Doctor a domicilio és justament això: un metge que entra a les cases de ciutadans per proposar-los canvis en els seus hàbits després d’observar-los durant 24 hores. L’insomni, la mala alimentació, l’addicció a les tecnologies o l’estrès són algunes de les afeccions a les quals s’haurà d’enfrontar. Sense sortir de la temàtica alimentària, Cómete la vida promou també una alimentació saludable de la mà de Nino Redruello i les seves receptes, acompanyades de consells dietètics i de la presència de personatges famosos.

A les tardes, Vicky Martín

A banda d’aquests espais setmanals, Ten estrena un nou programa de tardes. Al llarg de dues hores, Vicky Martín Berrocal es posa al capdavant de #Tendencias, un espai d’estils de vida, imatge, moda i, de nou, nutrició. El magazín neix amb la voluntat de ser interactiu, ja que sondejarà permanentment els espectadors sobre les matèries que ha de tractar el programa. El plató serà aixopluc de models, actors, músics, escriptors, esportistes i altres celebritats. Entre els col·laboradors hi haurà Carmen Lomana, Arancha de Benito, Mariola Orellana, Isasa Weis o Antonio Sánchez Casado.

L’última novetat, que s’emetrà els dissabtes, és Viajeras con B, una volta al món protagonitzada per dues viatgeres -l’actriu Corinna Randazzo i la bloguera Rojo Cangrejo- que no es coneixen.

En l’apartat de realities, a més de seguir oferint el xou de les Kardashian, s’emetran els programes dedicats a Mariah Carey, La Toya Jackson, Shannen Doherty i Tori Spelling. A banda d’això, el canal del grup Secuoya seguirà emetent espais com X factor, Top chef i Reglas de casa, entre d’altres.