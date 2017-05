‘Teresina S.A.’ celebra els 25 anys amb una marató d’episodis

Les Teresines, les tres germanes del barri de Gràcia que es passaven el dia xafardejant i fent pedidos, van aparèixer per primera vegada a TV3 fa 25 anys. Per celebrar el quart de segle, La Cubana, responsable de l’èxit televisiu, ha organitzat una gran festa per al 7 de maig al Teatre Coliseum de Barcelona. Un “sarau” -com l’anomena la companyia- que recuperarà els personatges i els elements que van convertir Teresina S.A. en una de les comèdies més estimades de la cadena pública.

Durant la presentació de l’acte, Jordi Millán, director de La Cubana, va assegurar que la celebració serà “un homenatge a uns personatges que formen part de l’imaginari popular del país”. Per la seva banda, Vicent Sanchis, director de TV3, va definir la sèrie com “una bomba” i va recordar les grans xifres d’audiència que va aconseguir en el seu moment, que van fregar el 28% de share.

Música, disfresses i ‘photocall’

La “Teresinada popular” s’afegeix a una moda que fa furor arreu del món: les maratons de sèries i els sing alongs, gran actes col·lectius en què persones amb una passió en comú es troben per disfrutar de la seva ficció preferida en un ambient festiu.

Aquest diumenge, els espectadors que s’acostin al teatre entre les onze del matí i les sis de la tarda podran participar en un espectacle que anirà més enllà de la projecció dels 13 capítols de la sèrie. Per començar, hi haurà números musicals a càrrec del repartiment original de la ficció, que, segons va confirmar Millán, hi acudirà al complet. Des de Mercè Comes, Mont Plans i Sílvia Aleacar -les Teresines- fins a José Corbacho i Santi Millán, els actors de la sèrie passaran pel teatre per recuperar els seus personatges.

A més, els assistents podran treure la Teresina que porten dins disfressant-se i emulant els protagonistes en un photocall que reproduirà el balcó des del qual passaven revista als veïns del barri. La disfressa més ben trobada tindrà premi, així com el millor vídeo del concurs posat en marxa a través de la web de TV3. Els espectadors de la televisió pública han compartit imatges d’ells mateixos imitant els personatges o cantant la popular sintonia de la sèrie.

Tancarà la festa l’elecció de la Teresina de Catalunya, que distingirà la persona que representi millor l’esperit de la sèrie. Per a Millán, ser Teresina no depèn del sexe o de l’edat sinó que “és una filosofia de vida”. Una manera de ser que només es pot trobar a Catalunya, segons va explicar.

En total l’organització ha repartit 1.200 entrades gratuïtes entre les persones que ahir, des d’abans de les vuit del matí, estaven fent cua davant del teatre. Segons van explicar els organitzadors, la idea és que a la celebració hi hagi moviment i, de fet, es podrà sortir i entrar durant tot el dia.

No hi haurà segona temporada

Des que es va anunciar la celebració d’aquest 25è aniversari, s’han multiplicat les peticions de més episodis i, de fet, s’ha obert una iniciativa de recollida de firmes a la xarxa per demanar una segona temporada. Tot i que Millán reconeix que tenia un argument pensat per a nous capítols, va negar que formi part dels seus futurs plans. “A vegades és millor deixar les coses com estan i fer-ne de noves”, va afirmar.

Per la seva banda, Sanchis va assenyalar els perills que comporta intentar emular un èxit del passat. En canvi, es va mostrar obert a nous projectes amb la companyia de teatre. “Si volen fer una cosa actual, la cadena els seguirà”, va afirmar.