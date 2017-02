The CW atura els retorns de ‘Jóvenes ocultos’ i ‘Embrujadas’

Dos dels retorns més prometedors per al públic jove han passat al congelador. La cadena The CW ha decidit aturar la producció de dos reboots : els de les sèries Embrujadas i Jóvenes ocultos. El motiu és ben prosaic: la falta d’espai a la graella. Els executius del canal han aclarit que no cancel·len els projectes, sinó que senzillament els mouen al 2018. La nova versió d’ Embrujadas venia firmada per Jennie Snyder Urman ( Jane the virgin ) i funcionava com una mena de preqüela, ja que l’acció se situava a l’any 1976. No es comptava, doncs, amb cap de les actrius originals, tot i que la història sí que lligava amb la de les germanes Halliwell. El retorn de Jóvenes ocultos aspirava a cobrir setanta anys en set temporades.

D’altra banda, la cadena prepara una nova sèrie, amb el títol de Valor. Es tracta d’un thriller militar del qual ja ha encarregat el pilot. Els límits de la disciplina de l’exèrcit i com topa això amb el desig és la base d’una sèrie escrita per Kyle Jarrow i que té Bill Hader com a productor executiu. És un dels sis pilots que la germana petita de la CBS té en marxa aquest inici d’any.