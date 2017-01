‘The apprentice’ perd audiència i Trump es riu de Schwarzenegger

Després de ser escollit president dels Estats Units, Donald Trump va renunciar a seguir presentant el reality show The apprentice, que havia conduït durant 14 temporades i en què els concursants competeixen per convertir-se en directius d’una de les seves empreses. El 2 de gener va començar una nova edició del format -en la seva versió amb participants famosos-, amb Arnold Schwarzenegger com a nou presentador. De moment només se n’ha emès el primer capítol, que va obtenir 4,95 milions d’espectadors, una xifra clarament inferior als 6,31 milions amb què havia arrencat la temporada anterior, emesa fa dos anys. I Trump no ha deixat perdre l’oportunitat de burlar-se d’aquest descens: “Uau, han sortit les audiències i Arnold Schwarzenegger ha sigut escombrat (o destruït) en comparació amb la màquina de les audiències, DJT [Donald J. Trump]. És massa per a una estrella del cinema, i això és la seva primera temporada comparada amb la meva catorzena. Ara compareu-lo a ell amb la meva primera. Però a qui li importa? Va donar suport a Kasich i Hillary”, va tuitejar divendres el futur president dels Estats Units.