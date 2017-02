‘The good fight’ arriba a Movistar+ amb doble episodi

Movistar+ estrena aquesta matinada ' The good fight', l’ spin-off de ' The good wife' centrat en el personatge de Diane Lockhart, que interpreta Christine Baranski. La sèrie arrenca un any després del final de la ficció original, quan Lockhart està a punt de retirar-se en el punt àlgid de la seva carrera com a advocada. Però inesperadament es veu involucrada en un escàndol de corrupció que, a més, la deixa pràcticament arruïnada, de manera que es veu obligada a continuar treballant. Però els socis del despatx ja no l’accepten al seu equip i, per tant, haurà de fitxar per un altre bufet per intentar recuperar el prestigi. Rose Leslie, que interpreta una jove advocada, és la principal incorporació a la sèrie, on reapareixen Cush Jumbo (en el paper de Lucca Quinn) i Zach Grenier (David Lee).

Movistar Series emetrà els dos primers capítols de matinada (un a les 2.00 i l’altre a les 6.00, la mateixa hora en què s’estrenen als EUA), i els repetirà demà les 20.35.