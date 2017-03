‘The good fight’ tindrà segona temporada

The good fight, l’ spin-off de The good wife, ha renovat per a una segona temporada, segons ha anunciat la cadena nord-americana CBS. Els nous episodis, que es començaran a emetre a principis del 2018, es podran veure també per Movistar Series, cadena que emet la sèrie a l’estat espanyol. La ficció, creada pel matrimoni Michelle i Robert King, narra la història de Diane Lockhart, una advocada de Chicago que és víctima d’una estafa piramidal. La pèrdua dels seus estalvis fa que hagi de renunciar a una jubilació daurada i es vegi obligada a seguir exercint la seva professió. A més del personatge interpretat per Christine Baranski, The good fight també recupera altres caràcters de la sèrie mare, com Lucca Quinn i Marissa Gold, a qui donen vida Cush Jumbo i Sarah Steele, respectivament. A un repartiment ja conegut pels seguidors de The good wife s’hi suma l’actriu Rose Leslie, popular per ser la salvatge Ygritte de Joc de trons.