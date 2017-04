'The leftovers' es prepara per a l'apocalipsi definitiu

Han passat ja quasi set anys des de l’esdeveniment que va fer desaparèixer 140 milions de persones, volatilitzades. Els supervivents encara en busquen desesperadament el sentit, però cada vegada són més els convençuts que tot plegat era el preludi de l’apocalipsi que acabarà amb la vida sobre el planeta. Aquest és el punt de partida de la tercera temporada de The leftovers, una tirada curta de només vuit episodis -en comptes dels deu habituals- amb els quals s’acabarà aquesta sèrie, que ja és de culte. La temporada s’estrena avui a Espanya, a través de la HBO i Movistar+, en paral·lel als EUA.

Tot i que aquesta ficció adapta la novel·la homònima de Tom Perrotta, hi ha poques pistes sobre com discorreran les trames, ja que la primera temporada es polia tots els esdeveniments del llibre i, a partir de llavors, ha sigut el creador de la sèrie, Damon Lindelof, qui ha agafat les regnes dels guions. “Aquesta temporada va de les històries que ens expliquem. Va del fet que tots busquem aquestes històries i sistemes de creences que ens ajuden a tirar endavant. Que ens donen pau i felicitat. En alguna banda”, explica Mimi Leder, directora d’algun dels episodis i productora executiva de la sèrie.

Repeteixen personatges

Per a aquesta temporada no hi ha grans canvis de càsting: repeteixen tots els actors excepte Ann Dowd. I tant Scott Glenn com Jasmin Savoy Brown reforcen la seva participació: els seus personatges han sigut ascendits a fixes. La incorporació més destacada és la de l’actriu Lindsay Duncan, guanyadora de dos premis Tony i coneguda pels serièfils per les seves participacions a Roma i Doctor who.

El canvi més notable, de fet, no serà en l’elenc, sinó en l’ambientació. La filmació va començar a Austin (Texas), però es va traslladar ben aviat a Austràlia, on conclou la sèrie.

Tot i que es tracta d’una ficció de gènere fantàstic, el fet que cada cop hi hagi més tensió entre els que segueixen un culte i els que no pot servir de comentari a la situació actual dels Estats Units (i no només). Així ho creu Carrie Coon, l’actriu que interpreta Nora Durst: “Aquesta guerra entre secularisme i una dreta més extrema és francament fascinant, avui dia. Perquè cap dels dos té les respostes, en realitat, del que està passant.

Engega la sisena temporada de ‘Veep’

Selina Meyer tornarà a fracassar durant deu episodis més a partir de diumenge. La sàtira política Veep posa en marxa la sisena temporada, que es podrà veure tant a HBO Espanya com a Movistar+, en estrena simultània als Estats Units. La nova tanda d’episodis conté la concentració habitual de paraulotes, situacions absurdes i crítiques descarnades a la política a partir d’escenes que ridiculitzen el funcionament servil dels càrrecs de segona. Però, en aquesta ocasió, les trames es tenyiran d’una tonalitat més fosca, ja que la desfeta d’aquesta expresidenta americana, encarnada per Julia Louis-Dreyfus, tindrà accents més amargs que abans.

Guanyadora de dotze premis Emmy -no hi hagut temporada sense algun guardó-, Veep s’ha convertit en la gran comèdia de referència pel que fa a la política. El seu creador és l’escocès Armando Iannucci, que va triomfar al Regne Unit amb The thick of it, una sàtira similar.