‘The walking dead’ torna avui a la graella de Fox

Fox estrena avui la segona part de la setena temporada de The walking dead, sèrie sobre un apocalipsi zombi que obté audiències milionàries arreu del món des del 2010. La ficció estarà disponible en versió original subtitulada a les 3.30 hores de la matinada després de la seva estrena als EUA. En versió dual es podrà trobar a les 22.20 hores. The walking dead, que estrenarà una tanda de vuit episodis, compta amb Scott M. Gimple, Robert Kirkman, Gale Anne Hurd, Greg Nicotero, Dave Alpert i Tom Luse com a productors executius.

La ficció segueix batent rècords. De fet, l’estrena de la setena temporada es va convertir en el retorn més vist de la sèrie a Fox, amb 771.000 espectadors i gairebé un 4% de quota de pantalla. La primera part de la setena temporada ha registrat un 17% més d’audiència que els primers vuit episodis del lliurament anterior. Tot i els bons resultats d’audiència, s’havien sentit algunes crítiques al ritme de la sèrie, una mica més lent. En aquest sentit, els seus creadors ja han avançat que aquesta última entrega tindrà una mica menys de sang i fetge i una acció més veloç.