Per què ‘This is us’ ha donat esperances als canals en obert

Mandy Moore i Milo Ventimiglia, estrelles del drama This is us, eren al plató el mes passat, asseguts a la seva fictícia sala d’estar, mentre discutien un fet remarcable: com la televisió en obert encara pot crear hits. Moore explicava que s’havia adonat que la sèrie estava convertint-se en un fenomen a partir d’un parell de detalls: hi havia festes, per seguir la sèrie, de gent que normalment mira “la sèrie cool d’Amazon” i no pas televisió en obert, i, entre els fans de la sèrie, hi havia la càustica comediant Sarah Silverman: “Soc un mar de llàgrimes”, piulava a Twitter, enmig d’algunes paraulotes. “I jo em vaig quedar, quèèèè? No hauria dit mai que ella mirés una sèrie així”, admetia Moore. Ventimiglia reblava: “Tu ets una noia HBO. Què coi fas a la NBC?”

This is us és el hit més gran d’una cadena en obert des que Empire va fer tremolar la indústria fa dos anys. La NBC ha fet un pas atrevit i ja ha renovat la sèrie per a una segona i una tercera temporada. Tal com va passar amb Empire abans, This is us ha vist com la sèrie creixia setmana a setmana: l’últim episodi s’enfilava fins als 14,6 milions d’espectadors.

Però ¿pot resistir aquest nivell, la sèrie? De fet, ¿alguna sèrie pot mantenir aquestes xifres avui dia?

Hi ha uns quants reptes per afrontar. Les audiències als Estats Units han canviat radicalment la manera de mirar la televisió i les lleis que solien regir la indústria han sigut reescrites. Hi ha un fenomen recent que This is us aspira a evitar: el de les sèries que comencen molt potents però que s’ensorren en audiència després de l’aturada entre temporades. El 2015 el final de Fear the walking dead, de l’AMC, va aconseguir 10 milions d’espectadors. L’últim episodi de la següent temporada amb prou feines va arribar a la meitat de seguiment.

De manera similar, Mr. Robot, del canal USA, va deixar caure la meitat dels seus espectadors entre la primera i la segona temporada. Sèries de canals en obert com How to get away with murder (ABC), Quantico (ABC), The last man on Earth (Fox) i Blindspot (NBC) han patit patacades similars després de la seva temporada de debut. Fins i tot Empire, que manté bones audiències, ha perdut una quarta part del seguiment aquesta temporada.

Els executius de les cadenes proposen algunes teories per explicar això. Algunes d’aquestes sèries van patir creativament després d’arrencades fortes. D’altres van desplegar un gir de guió massa fort, que va descol·locar potencialment els espectadors. I en un moment en què hi ha més televisió que mai, és més difícil fer tornar els televidents a un contingut que ja han tastat. És per això que molts canals aposten cada cop més per les minisèries o les sèries d’una sola temporada.

Això no s’escapa als responsables de This is us. “En soc molt conscient perquè em passa a mi mateix!”, admet el creador de la sèrie, Dan Fogelman. “Hi ha un punt en una sèrie en el qual, mal que em pesi, començo a mirar altres coses. Tens aquella llista de coses pendents i, de cop, ja no tornes a un xou que era la teva primera opció”.

Però Fogelman i els executius que hi ha al darrere de la sèrie estan convençuts que This is us ha passat un seguit de tests d’estrès segons els quals pot evitar aquesta caiguda sobtada. De fet, fins i tot les aturades de Nadal han beneficiat el programa, perquè han donat temps a estendre l’efecte boca-orella i molts nous espectadors s’han pogut posar al dia. I la decisió de la NBC de renovar la sèrie per a dues temporades no era només valentia. Es tractava també d’una decisió estratègica, consistent a llançar el missatge a possibles espectadors indecisos que la sèrie és aquí per quedar-s’hi.

Jennifer Salke, cap d’entreteniment de la NBC, ha admès que els canals televisius, davant les audiències en retrocés, han deixat caure la guillotina amb massa alegria, en els últims anys, i han cancel·lat sèries que no arribaven a les quotes tradicionals, però que tenien una base de fans molt lleial.