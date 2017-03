Titular l'endemà d'un atemptat que tothom coneix

L'atemptat de Londres va passar un migdia, així que els diaris en paper van haver de buscar un titular de portada per a l'endemà que complís alguna funció més enllà de consignar un fet general –l'acció terrorista– que tothom coneixia per ràdio, televisió, digital o xarxes. Ja vam veure que l''Abc' es va tirar a la piscina –en solitari a Espanya– abans que hi hagués cap confirmació. Un recurs habitual en la resta va ser subratllar el caràcter simbòlic que tenia atacar un Parlament tan consagrat com el de Londres. Un altre, el d'insuflar emoció als titulars –per camuflar la falta d'informació– per la via d'expressions com "terror", "atac al cor de…", "pànic" o "colpeja". És a dir, la notícia de l'atemptat, amb un plus d'adjectivació.

Em sembla inevitable acabar recorrent a aquestes formulacions però, al mateix temps, em preocupa que els diaris no estiguin, involuntàriament, fent el joc als terroristes. Com que el terrorisme busca l'amplificació de les accions que comet per la via de la impressió emocional que causen, desplaçar els continguts sobre aquests temes de la informació als sentiments em sembla un mal negoci. I això no és una defensa de l'asèpsia: és ben possible mantenir un rigor informatiu i manifestar alhora la repulsa a qualsevol exercici de la violència per aconseguir objectius (diguem-ne) polítics. Es tracta, sovint, d'una qüestió de tempos, espais i sensibilitat.

Plantejo el problema, però em costa de proposar una solució universal. Potser sí que és inevitable concedir als terroristes el benefici de l'amplificació l'endemà d'un atemptat a les portades, només per recordar-los, l'endemà passat, que la capacitat de resiliència de les democràcies que intenten desestabilitzar és més gran que la seva obstinada destrucció.