Toni Garrido substituirà Gemma Nierga a 'Hoy por hoy'

El periodista Toni Garrido serà el substitut de Gemma Nierga a 'Hoy por hoy', segons ha informat avui la Cadena SER. Garrido, nascut a Felanitx el 1973, serà el director i presentador del segon tram del programa, posició que fins ara ocupava Nierga, mentre que Pepa Bueno seguirà al capdavant del primer bloc del programa matinal de la Cadena SER. El 31 de maig el diari ARA anunciava en exclusiva que la cadena havia decidit prescindir de Nierga després de 30 anys vinculada a la ràdio del grup Prisa.

La incorporació de Garrido al programa suposa el retorn del locutor al mitjà després de cinc anys allunyat dels micròfons. El periodista va començar la seva carrera professional amb 18 anys treballant a Ràdio Mallorca, de la SER, i als anys 90 va compaginar ràdio i televisió presentant 'Hoy por hoy Madrid' i participant en diversos espais de Telemadrid. "Em sento molt feliç de tornar a casa meva. Necessitava tornar a fer ràdio", ha explicat Garrido.

Del 2007 al 2012 el periodista va dirigir l'espai 'Asuntos propios', de RNE. La seva marxa va coincidir amb l'arribada de Leopoldo González-Echenique a la presidència de RTVE. Arran del canvi polític al capdavant de l'ens públic, el programa es va acomiadar de les ones el 31 d'agost del 2012 i va ser substituït per 'Nunca es tarde', presentat per Yolanda Flores.

Segons l'emissora, l'arribada de Garrido a la cadena s'emmarca en una estratègia de "millora i potenciació dels continguts de la SER per consolidar el seu lideratge davant els reptes de la ràdio". Nierga abandonarà la cadena al juliol, quan acabi l'actual temporada d''Hoy por hoy', i Garrido s'hi incorporarà al setembre, quan comenci el nou curs. El comunicat emès per la Cadena SER acaba amb un agraïment a Gemma Nierga per la seva trajectòria, que asseguren que "ha estat un exemple de brillantor, qualitat i professionalitat".