Toñi Moreno torna a la televisió per rastrejar el passat dels famosos

Toñi Moreno torna a la televisió d’àmbit estatal. La presentadora andalusa es posarà al capdavant d’ El árbol de tu vida, un nou format d’Antena 3 que s’estrenarà a partir de la setmana vinent -en un dia encara per determinar- en la franja de prime time, i que té com a objectiu descobrir el passat familiar de personatges famosos. Per fer-ho, l’equip del programa parlarà amb amics i familiars del convidat, buscarà documents, fotografies i vídeos personals de la seva infància o de generacions anteriors i fins i tot sotmetrà el protagonista a un test d’ADN que revelarà de quina àrea geogràfica procedien els seus avantpassats. “El convidat descobrirà secrets familiars i dades de la seva família que no coneixia”, diu Moreno, i la cadena destaca que “el gran valor” del programa és “l’emoció” que sentirà el personatge en “descobrir els seus orígens”. “És com una catarsi”, assegura la presentadora.

El árbol de tu vida prendrà la forma d’un espai d’entrevistes a plató, i al llarg de la conversa Moreno anirà introduint els elements sobre el passat del convidat que hagi recopilat durant la fase de documentació. Això permetrà generar un “clima pròxim” entre ells, diu Antena 3, i descobrir “com són, què senten i com pensen” les persones que passin pel programa. “Tots hi acudeixen amb la il·lusió de descobrir algun secret familiar ocult, retrobar-se amb amics del passat o descobrir trets de la seva personalitat en avantpassats del seu arbre genealògic”, diu la cadena. En aquest sentit, Moreno assenyala que una reflexió comuna dels convidats és que “és molt important saber d’on venim per saber qui som”.

El programa acollirà cares conegudes com Alejandro Sanz, Antonio Banderas, Fran Rivera i Lolita. Sobre aquesta última convidada, Moreno reconeix que és el programa que “més ha costat de preparar”, perquè de la seva mare, Lola Flores, “ja se sabia quasi tot”. Malgrat això, promet que Lolita i la seva germana, Rosario Flores, van descobrir, durant el rodatge de l’entrevista, “alguna cosa que no sabien” i que les va deixar “al·lucinades”. Entre els noms que Moreno voldria que passessin pel programa més endavant hi ha Joaquín Sabina, Raphael, Penélope Cruz, la baronessa Thyssen o, fins i tot, la reina Sofia.

El format d’ El árbol de tu vida, creat per Moreno i produït per Happy Ending TV, és una adaptació de Los descendientes, un programa de Canal Sur presentat per ella mateixa que es dedica a buscar descendents d’andalusos i portar-los a la terra d’on era originària la seva família perquè coneguin el seu passat. L’espai, estrenat el setembre del 2015, va guanyar un Ondas aquell any i la passada tardor va emetre la segona temporada.

Presentadora controvertida

Aquest no és el primer cop que Moreno porta a una cadena estatal un format inspirat en un altre que ella mateixa havia presentat a la televisió autonòmica andalusa: Entre todos, el programa solidari amb què va debutar a La 1 la temporada 2013-2014, tenia el mateix plantejament que Tiene arreglo, l’espai que havia conduït els dos anys anteriors a Canal Sur. Aquesta cadena es va arribar a plantejar denunciar TVE per plagi, però finalment no ho va fer.

De fet, el pas de Moreno per Televisió Espanyola va ser curt però carregat de polèmiques. D’entrada, la premissa d’ Entre todos -els espectadors trucaven per oferir ajuda a persones amb dificultats econòmiques que s’havien posat en contacte amb el programa- va fer que partits, entitats i crítics de televisió l’acusessin de fomentar la caritat, i un jutge fins i tot va condemnar la cadena per haver utilitzat un nen discapacitat per aconseguir donatius. L’elevat sou de la presentadora -cobrava 1.400 euros per programa, segons es va publicar- i el fet que Moreno digués a una dona que assegurava que havia sigut maltractada que “això o es denuncia o es calla per a la resta de la vida” van ser motiu de dures crítiques contra l’espai.

TVE va tancar Entre todos després d’una sola temporada, però va donar una segona oportunitat a la presentadora amb el magazín de tarda T con T. Aquest espai no va generar tanta controvèrsia, però va ser cancel·lat al cap de dos mesos pels seus pobres resultats. Moreno va tornar llavors a Canal Sur, on, a més Los descendientes, actualment condueix Gente maravillosa. La presentadora combinarà aquesta feina amb el nou programa d’Antena 3, una cadena on ja havia treballat fa una dècada, primer com a col·laboradora de Cada día i després presentant el reality Libertad vigilada.

Antena 3 i La 1 intenten seguir l’estela de Bertín Osborne

L’èxit que està aconseguint des de fa prop de dos anys Bertín Osborne amb Mi casa es la tuya ha fet que la resta de cadenes estatals es moguessin per incorporar a les seves graelles formats amb característiques similars. El árbol de tu vida es pot interpretar com la rèplica d’Antena 3 a aquest programa: entre els dos espais hi ha moltes diferències -Osborne porta els convidats a casa seva i sol posar-los a prova a la cuina, mentre que Toñi Moreno es dedicarà a rastrejar el seu passat per descobrir-hi aspectes desconeguts fins i tot per ells-, però en tots dos casos la base és una entrevista en profunditat a un personatge famós. TVE -que és, de fet, qui primer es va apuntar al gènere, abans que Osborne la plantés per anar-se’n a Mediaset- també treballa en un format d’aquest tipus per a La 1: el conduirà Lolita, que en cada entrega convidarà tres famosos a una casa per conviure-hi tots plegats durant 24 hores.