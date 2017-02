‘Top chef’ torna amb noves proves i més històries personals

Després de tres temporades de Top chef, els concursants ja arribaven al programa amb una idea força clara del que s’hi trobarien. Per això, de cara a la quarta edició, els responsables del format s’han esforçat a dissenyar proves noves, amb la voluntat “que l’espectador no sàpiga què passarà i que els mateixos concursants, que ja han vist les tres temporades anteriors, tampoc tinguin ni idea de què se’ls proposarà”. Ho avançava el presentador del programa, Alberto Chicote, en un vídeo promocional a la web d’Antena 3, on també es pot veure un d’aquests nous reptes a què s’enfrontaran els concursants: s’hauran de posar uns davantals “siamesos” que els obligaran a cuinar per parelles, sense poder-se desenganxar.

De fet, les novetats començaran ja des de la primera entrega, que s’emetrà avui a les 22.40 h. Segons Chicote, els 14 concursants rebran una “misteriosa invitació” a casa i quan arribin a la cita es trobaran “una cosa totalment diferent i que no s’esperen”. Entre altres coses, descobriran que dels 14 seleccionats només 12 tindran la possibilitat d’entrar en la competició. A més, en aquesta nova temporada el programa s’interessarà més pel perfil de cadascun dels participants. “La seva història personal i la manera com van arribar a la cuina seran un ingredient important”, explica Encarna Pardo, directora de Boomerang, la productora del format.

Segons els responsables de l’espai, en aquesta ocasió s’ha batut el rècord de sol·licituds per participar en el càsting, amb 10.000 candidatures. Chicote i els altres dos membres del jurat, Susi Díaz i Paco Roncero, coincideixen a valorar el gran nivell culinari dels concursants, que en la seva opinió apugen el llistó de les temporades anteriors. Com sempre, els participants de Top chef són professionals de la cuina -aquesta és la principal diferència amb el format de La 1 MasterChef -, i en aquesta ocasió hi ha fins i tot un concursant amb una estrella Michelin. “Pensava que ja ho havíem fet tot, però aquesta temporada és brutal. Hem tastat plats de deu”, assegura Díaz. Tot i així, igual que va passar en la tercera temporada, a l’hora de la veritat l’última paraula no la tindrà el jurat: un grup d’espectadors visitarà el plató durant la final i es deixarà guiar pel seu paladar per decidir quin dels concursants mereix el premi de 100.000 euros que ofereix el programa.

L’última edició de Top chef, emesa a finals del 2015, va ser la menys vista de les tres que s’han celebrat fins ara, amb 2.133.000 espectadors i un 14,1% de quota de pantalla de mitjana al conjunt de l’Estat.

Comentaris amb humor a Twitter

Top chef vol potenciar la seva presència a les xarxes socials i per això, a més de les aportacions que es faran a través del compte oficial del programa a Twitter, tres perfils humorístics, @hematocritico, @norcoreano i @diostuitero, hi ficaran cullerada durant l’emissió. Tots tres tindran, a més, un espai a la web del concurs, on analitzaran la competició setmanalment.