Torna la polèmica per l'elecció del candidat a Eurovisió: Manel Navarro va tenir la meitat de vots que la seva rival

Quan falten dos dies perquè el cantant sabadellenc Manel Navarro defensi el seu tema 'Do it for your lover' sobre l'escenari del festival d'Eurovisió, la polèmica per la seva elecció com a representant d'Espanya al certamen torna a revifar. El diari 'El Mundo' va fer públics aquest dimecres els resultats detallats de la votació popular del programa 'Objetivo Eurovisión', a través del qual Televisió Espanyola va escollir el seu representant, i les xifres demostren que Navarro va aconseguir menys de la meitat de vots que la intèrpret favorita de l'audiència, Mirela.

Manel Navarro: “Em conformo a quedar del quinze en amunt”En concret, segons 'El Mundo', Mirela va aconseguir 4.479 suports entre trucades, SMS i vots a través de l'aplicació de RTVE. El segon lloc va ser per a LeKlein, amb 2.712 vots, i Navarro va ser tercer, amb 2.109. Per darrere van quedar Maika (1.817), Paula Rojo (935) i Mario Jefferson (535). Tal com preveien les normes del concurs, aquests resultats van fer que Mirela sumés 36 punts de la votació popular, LeKlein 30, Manel Navarro 24, Maika 21, Paula Rojo 18 i Mario Jefferson 15.

A aquests resultats, però, calia sumar-hi els del jurat que formaven Javier Cárdenas, Virgina Rojo i Xavi Martínez. El primer va atorgar els seus 12 punts a Mirela i en va donar 10 a Navarro, però els altres dos van situar el català en primer lloc, amb 12 punts cadascun, i van deixar Mirela en l'última posició, amb 5. El resultat va ser que, després de sumar tots els punts, els dos candidats van empatar a 58 punts.

Davant aquesta situació, el programa va donar al jurat l'última paraula. Cárdenas va optar novament per Mirela, però Rojo i Martínez es van decantar per Manel Navarro, que va acabar sent l'escollit malgrat haver perdut clarament en la votació popular.

Tot plegat va desfermar una important polèmica en directe, amb crits de "tongo" al plató i una botifarra que Navarro va dedicar a les persones que, segons va dir, l'estaven insultant a ell i els seus familiars –i per la qual després es va disculpar–. El fet que el cantant i Xavi Martínez haguessin mostrat públicament la seva bona relació abans del programa tampoc no va ajudar a calmar els ànims.