Tota la veritat i res més que la veritat (de la diplomàcia espanyola)

260x366 Alfonso Dastis, ministre d'Afers Exteriors d'Espanya / ERNESTO ARIAS Alfonso Dastis, ministre d'Afers Exteriors d'Espanya / ERNESTO ARIAS

"Jura dir la veritat, tota la veritat i res més que la veritat?" Ho hem sentit centenars de cops als judicis de les pel·lícules americanes. Avui, ens fixarem en la importància del 'tota la veritat'. 'So help me, God'.

Explica la premsa que el Govern ha cancel·lat el viatge que havia de fer al Marroc –acompanyats d'una delegació de Flandes– perquè cap oficial del país magribí s'ha dignat a rebre'ls. De fet, la nota deixa clar que no hi ha ningú disponible "de cap dels nivells". Evidentment, resulta sospitós que fins i tot l'homòleg marroquí del regidor de Joventut i Temps Lliure de Calldetenes –amb carinyo– no tingui una estona per trobar-se amb polítics i empresaris de Catalunya i Flandes. Els mitjans públics belgues ho tenen clar: "La missió comercial catalano-flamenca, cancel·lada per pressions espanyoles", diu el titular de News.be. Aquesta és 'tota' la veritat. Però la premsa espanyola, i també part de la catalana repatània al sobiranisme, negligia aquesta dada rellevant del titular. Com a molt, ho posava en el cos del text. I mitjans com 'El Mundo' o 'El Español' ni tan sols recullen en cap frase la versió del Govern, on s'atribueix aquesta resposta marroquina a l'acció diplomàtica espanyola (no noten com ja els tremola la cartera?). Per tant, el 'tota la veritat' queda aquí en suspens. I una veu, silenciada. Perquè és molt més efectiu vendre el tema com a cop de porta i ridícul sobiranista que no pas com a joc brut i caixa-cobri –'bote!'– del govern de Saadeddine Othmani.

Perquè els esforços diplomàtics no són mai gratuïts, en diners o favors. Estaria bé determinar si la seva amplificació per part de la premsa unionista també és de 'paganini'. Acceptaria apostes, però necessito els calés, no fos cas que Puigdemont intenti tornar a explicar el procés a l'estranger i el ministre Dastis tingui la temptació de desenfundar el talonari.