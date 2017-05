Tria la teva aventura susanista

260x366 portada abc 6/5/17 portada abc 6/5/17

Si jo dic 'Timun Mas' i vostè ha pensat automàticament 'Tria la teva aventura', enhorabona: pertanyem a la mateixa generació X. Està en la flor de la vida, vostè (cof!, cof!). I si enyora aquell intent mesolític de llibre interactiu, amb el qual un sol volum permetia mil històries diferents –bé, o mitja dotzena–, podia recórrer aquest dissabte als diaris, d'aquí i d'allà, que un fet tan simple com l'intent de Pedro Sánchez d'esgarrapar uns quants vots amb una oferta (trampa) a Patxi López es pot explicar de tantes i tantes maneres.

'El País', ferm defensor del Partido Susanista Obrero Español, titula a partir del fracàs del seu "insensat sense escrúpols" –editorial seu 'dixit'– preferit: "Sánchez intenta sense èxit un pacte amb López per sumar els seus suports". Però 'La Vanguardia' apunta que l'aparent 'fail' no ho és tant: "Sánchez obre esquerdes a les files de López per a l'assalt final del PSOE". En canvi, a 'La Razón' creuen que la maniobra afavoreix la líder andalusa: "López s'acosta a Díaz després del menysteniment de Sánchez". A l'ARA titulàvem "Sánchez, a la caça del vot de Patxi López" i 'El Punt Avui' també tirava de metàfora cinegètica, però aquí ja era un campi qui pugui: "Sánchez i Díaz, a la caça de López". (Provin de dir-lo tres cops seguits ràpid, per cert.) També l''Abc' treu les armes i suggereix un final digne de Tarantino: "El pla de Sánchez per fagocitar López desferma el foc creuat al PSOE". Ja ho veuen: ni el 100 Montaditos ofereix tantes opcions.

De tot plegat, el més revelador és que 'El País', que d'antuvi havia entrat en tromba contra Sánchez, ara en fa una oposició més tranquil·la i subtil, després d'haver hagut de demanar perdó als subscriptors dimissionaris. Però potser és símptoma també de com es preveu de justa la cosa: val més tocar fluixet, que aquest mal no vol soroll.