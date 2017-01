Trump cedeix a Schwarzenegger el xou 'The celebrity apprentice'

Demà comença una nova temporada de The celebrity apprentice, marcada per un canvi de presentador notable: Donald Trump deixa de ser el mestre de cerimònies -nous compromisos laborals relacionats amb el govern de la nació més poderosa del món el requereixen- i un altre republicà popular el substitueix: Arnold Schwarzenegger. El xou s’estrena amb polèmica: la CNN havia afirmat que el president electe dels EUA seguiria com a productor, cosa que ell ha negat al seu Twitter.

The celebrity apprentice és una variació amb famosos del programa The apprentice, basat a escollir un directiu entre una sèrie de concursants que s’enfronten a proves per demostrar els seus dots de lideratge. Generalment ho feien gestionant alguna de les propietats del magnat, la qual cosa li servia, de passada, per publicitar el seu dubtós imperi immobiliari. El guanyador s’enduia a casa un contracte d’un any -esdevenia així l’aprenent de què parla el títol del programa- i 250.000 dòlars. El programa, segons Trump, ha generat uns beneficis de 213 milions de dòlars des que es va posar en marxar el 2004.