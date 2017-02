Trump: tenim diagnòstics psiquiàtrics gratis

“¿Està boig, Trump?”. Aquest és el títol d'un article d''El País' de dissabte –un nou exemple d'interrogant covard– que em sembla qüestionable. El debat sobre la presumpta fragilitat mental del president americà és viu arreu, esclar. El dia 13 de febrer, el 'New York Times' va publicar una carta signada per 33 psiquiatres, psicòlegs i treballadors socials. Hi escrivien: “Les paraules i les accions de Trump demostren la seva incapacitat de tolerar visions diferents de la seva, la qual cosa el condueix a esclats de ràbia. (...) Individus amb aquests trets distorsionen la realitat perquè encaixi amb el seu estat psicològic, de manera que ataquen els fets i aquells que els expliquen, com ara periodistes o científics”.

L'endemà, els replicava Allen Frances, el psiquiatre que va definir el trastorn narcisista. En la seva resposta, deia que el president Trump probablement era un “campió mundial del narcisisme”, però alhora explicava que qualificar-lo de malalt mental era una ofensa per als malalts mentals. La seva carta denunciava la temptació de 'diagnosticar' a distància i explicava que, per molt pagat de sí mateix que sigui Trump, si no pateix una tensió insuportable o un impediment, no se'l pot considerar un trastornat: “És un insult estigmatitzador per als malalts mentals –la majoria dels quals tenen bones intencions i comportament– posar-los al mateix sac que Trump”.

L'Associació Americana de Psiquiatria, l'any 1973, va posar en circulació l'anomenada regla Goldwater –un republicà de qui es va qüestionar públicament el seu equilibri psiquiàtric– en la qual censurava la publicació d'aquests diagnòstics aventurats. Trump em sembla un congènere execrable. Però el periodisme ens dona eines per mostrar les tares polítiques i morals de l'home sense necessitat d'exercir de psiquiatres-cunyats o d' estigmatitzar els afectats per malalties mentals.