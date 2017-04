Amenaces als funcionaris? Tu més!

260x366 El cantautor i diputat de Junts pel Sí Lluís Llach arribant a un acte organitzat pel Crític ahir a Girona. / ACN El cantautor i diputat de Junts pel Sí Lluís Llach arribant a un acte organitzat pel Crític ahir a Girona. / ACN

Els conductors del procés han d'explicar a la població com es resolen els múltiples interrogants que genera la substitució d'un estat per un altre, començant per la problemàtica coexistència de dues legalitats (si això és realment possible). I cal un pronunciament clar i inequívoc. Si no, s'afavoreixen titulars com “La Generalitat amenaça els funcionaris que ignorin les lleis de 'desconnexió'”, publicat a 'El Mundo'. O editorials com la d''El País', titulada 'El procés amenaça', on s'hi diu que el secessionisme fa “ crides de venjança contra conciutadans innocents, que col·loquen a la volta del discurs independentista l'apel·lació a l'odi i a la divisió dels catalans”.

Recordem que tot plegat ve d'unes frases pronunciades per Lluís Llach en una conferència a Sant Sadurní d'Anoia. I que la frase o bé és una obvietat –qui no compleix una llei vigent és castigat, aquí i a la Xina Popular (especialment a la Xina Popular, de fet)– o bé resulta irrellevant –si Catalunya no té estat, difícilment podrà fer complir les lleis pròpies que contradiguin les espanyoles–. Fins i tot un diari com 'El Periódico', gens suspecte d'independentisme, evitava fer sang amb el tema: “El Govern evita desmentir el diputat de JxSí, però assegura que protegirà els empleats públics”. Però la premsa de Madrid ho ha aprofitat per vendre-ho com a amenaça institucionalitzada als funcionaris, quan el cert és que si algú ha pressionat servidors públics no de manera hipotètica, sinó ben tangible, ha sigut l'Estat.

Futurologia

“Els Pujol comencen a entrar a la presó”, diu la portada de l''Abc', suggerint que hi haurà altres ingressos penitenciaris pujolians. O bé el diari no sap en quin sentit se sentenciaran les causes pendents (i, per tant, no fa periodisme sinó fantasia) o bé sí que ho sap (i es demostraria, un cop més, com es barregen política, judicatura i mitjans en el gran gaspatxo estatal).