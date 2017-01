‘Tú, yo y mi avatar’, un altre programa de cites a Cuatro

Cuatro encara no ha esgotat el gènere dels dating shows i avui (22.40 h) n’estrena un de nou en què intentarà aparellar persones sense que es vegin directament. Es tracta de Tú, yo y mi avatar, un format presentat per Luján Argüelles en què tres pretendents intentaran seduir un candidat, però des de la distància: a la cita no hi aniran ells, sinó el seu avatar, és a dir, una altra persona amb qui no tenen cap semblança física -en alguns casos seran famosos, com Patricia Conde, que hi participa avui- però que portarà un auricular a través del qual el pretendent podrà ordenar-li què vol que faci o digui en cada moment. En funció de com hagi anat cada cita, el candidat eliminarà un pretendent, i als altres els assignarà una missió: un haurà de preparar una “prova d’amor” -en què es tornaran a trobar el candidat i l’avatar- i l’altre organitzarà una trobada entre la seva família i el candidat, que d’aquesta manera podrà descobrir altres coses sobre ell, però encara sense haver-lo vist. Arribats a aquest punt, el candidat escollirà quin dels dos pretendents vol conèixer, i després de veure’l i parlar-hi decidirà si vol iniciar-hi una relació o no.