‘Tutankamón’, des d’avui al canal #0 de Movistar+

El canal #0 de Movistar+ estrena avui (21.40 h) la minisèrie Tutankamón, centrada en el descobriment arqueològic més famós del segle XX: la tomba del nen faraó Tutankhamon a la Vall dels Reis. La història se centra, però, en les relacions personals dels protagonistes de la troballa, és a dir, l’arqueòleg Howard Carter, el noble que finançava l’expedició, Lord Carnarvon, i la seva filla, Lady Evelyn Herbert. La part d’aventura es barreja amb la història romàntica entre l’Evelyn i el Howard. Sam Neill ( Los Tudor, Parc Juràssic ) és qui encarna el comte de Carnarvon, entusiasta egiptòleg amateur. El paper de l’erudit Howard Carter l’assumeix Max Irons. I Catherine Steadman ( Downton Abbey ) fa de Lady Evelyn. Dirigida per Peter Webber ( La jove de la perla, Hannibal ), la minisèrie va ser un èxit al Regne Unit, on va ser seguida per 4,5 milions d’espectadors i va obtenir un 20% de quota de pantalla.