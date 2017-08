Tv3, la més encertada amb les estrenes d’estiu

La majoria de les novetats que les cadenes de televisió han ofert als espectadors durant els últims dos mesos han acabat en fracàs o, si més no, amb resultats decebedors. L’excepció és TV3, que ha convençut l’audiència amb les seves estrenes estiuenques de prime time.

TV3

‘Aeroport’ triomfa i les altres apostes nocturnes també funcionen

Aeroport ha sigut, sens dubte, la gran revelació televisiva de l’estiu. Amb una quota de pantalla del 17,5% -més de set punts per sobre del 10,1% que TV3 ha tingut de mitjana al juliol i a l’agost-, el programa que mostra les interioritats de l’aeroport del Prat ha liderat sempre la seva franja i en diverses ocasions ha sigut l’emissió més vista del dia. Però, sense arribar a aquest nivell, a TV3 també li han funcionat els altres espais de prime time, com Això no és un trio (12,8%), Res és impossible (13,9%) i Estranyes parelles (11,2%). La versió d’estiu de Joc de cartes, amb un 11,5%, ha perdut empenta respecte al format original, el gran èxit de la temporada regular, que va obtenir un 16,1%, però també s’ha situat per sobre de la mitjana del canal. L’única aposta nocturna que no ha arribat al 10% és The last kingdom, però el seu 9,6% no és un resultat gens menyspreable. Més problemes han tingut els programes diürns: Els matins d’estiu no ha passat del 6,3%, lluny del 10,9% amb què l’espai va tancar la temporada, i Cuines: menú d’estiu s’ha quedat també amb un 6,3%.

Telecinco

‘Me lo dices o me lo cantas’ no convenç els espectadors

La gran aposta estiuenca de Telecinco era Me lo dices o me lo cantas, un espai de paròdia de l’actualitat a través de cançons que es va estrenar amb certa força (12,9%) però que immediatament es va desinflar: fins ara té una mitjana del 9,5% a Espanya, molt per sota del 13,3% de la cadena. Tampoc se n’ha sortit el nou debat dels diumenges, Mad in Spain, que s’ha quedat amb un 10,1%. L’únic format que s’ha acostat als registres esperables ha sigut el concurs The wall, però el seu 12,8% ha sigut insuficient per superar l’espai d’Antena 3 Me resbala els divendres a la nit.

Antena 3

‘Contigo al fin del mundo’ només dura dues setmanes en ‘prime time’

Antena 3 tampoc ha tingut sort amb les seves estrenes estiuenques, que han sigut escasses. La més destacada va ser Contigo al fin del mundo, que intentava trobar parella per a espanyols que viuen a l’estranger, però que no va aconseguir despertar l’interès de l’audiència: dues setmanes després de l’estrena, el programa ja va ser apartat del prime time i es va començar a emetre de matinada, on no ha pogut passar del 8,2% de quota de pantalla, molt per sota de l’11,5% de la cadena. Encara els ha anat pitjor, però, a les dues sèries nord-americanes que Antena 3 va estrenar al juliol i que ni tan sols van completar la temporada: d’ Almost human se’n van emetre sis dels tretze capítols, que van obtenir un 7,8% de share, i Hora punta es va acomiadar també a la francesa després de només dos episodis, que es van emetre el mateix dia i van marcar un 8,3%. L’única alegria per a Antena 3 ha arribat de Me resbala, un format que ha reaparegut aquest estiu i que ha triomfat els divendres a la nit, on ha assolit un 14,2%.

La 1

‘Viaje al centro de la tele’ salva l’estiu per a la televisió estatal

El 3 de juliol, La 1 va estrenar La pelu, una sitcom diària que havia d’ocupar la primera part del prime time durant tot l’estiu. Però després de dues setmanes l’emissió es va aturar, i la sèrie va acabar marginada a La 2 i a les nou del matí. Per cobrir aquesta baixa, TVE va recórrer a Viaje al centro de la tele, un format barat dedicat a recuperar imatges històriques de l’arxiu de la cadena, que apareix intermitentment a la graella i que ha aportat un 11,1% de quota. De totes les novetats d’estiu de La 1, és l’única que supera el 10% de share mitjà que té el canal a Espanya. Un altre fracàs sonat ha sigut Hotel romántico, que ha sigut enviat a la matinada després de quedar-se per sota del 6%, mentre que l’espai de varietats No es un sábado cualquiera es va acomiadar a principis d’agost amb un 4,9%. Una mica millor han funcionat Pura magia (8,9%) i l’espai d’entrevistes Lolita tiene un plan (9,5%).

Cuatro

‘Tú, yo y mi avatar’ tampoc funciona durant l’estiu

Cuatro ha donat una segona oportunitat a Tú, yo y mi avatar -després d’haver-ne emès dues úniques entregues durant la temporada- però el programa no l’ha aprofitat: s’ha quedat amb un 4,8% de quota, de manera que ha fet baixar la mitjana del canal, que és del 6,2%. Tampoc han triomfat Espíritu salvaje (4,4%) i Snacks de tele (3,4%). En canvi, el retorn d’ Expediente X ha aportat a Cuatro un notable 7,3% de share.

La Sexta

Ni ‘El comidista’ ni ‘Bones’ ajuden a impulsar la cadena

La Sexta ha recuperat aquest estiu Bones, un clàssic de la cadena, però de moment la sèrie no ha passat del 3,4% a Espanya. No li ha anat gaire millor a El comidista, que ha obtingut un 4,6%. La mitjana del canal a l’estiu és del 6,1%.