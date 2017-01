Twitter es passa regant els POTUS

El traspàs de poders entre l’administració d’Obama i la de Trump ha estat relativament plàcid, però ha tingut una incidència en l’àmbit digital: durant el cap de setmana, molts usuaris de Twitter s’han trobat seguint @POTUS, el perfil institucional de la presidència dels EUA (que no és el nom de la planta, sinó les sigles de president of the United States ) sense haver-ho demanat.

Malgrat les conspiranoies que acusaven l’equip de Trump de forçar un increment d’audiència en el mitjà d’expressió preferit del nou president, l’explicació és una altra: va ser un error en el traspàs del contingut del perfil @POTUS a un de nou anomenat @POTUS44 -pel número d’ordre que Obama ocupa en l’historial presidencial-, que servirà d’arxiu dels 352 tuits publicats des del juny del 2013 i els 14,5 milions de seguidors que tenia en el moment de la transició. L’original, a partir d’ara gestionat per l’equip de Trump, havia d’arrencar buit de tuits però amb els mateixos seguidors. Jack Dorsey, el conseller delegat de Twitter, ha explicat que un doble problema tècnic va fer que els nous seguidors de @POTUS44 també s’afegissin a @POTUS, i que els usuaris que havien deixat de seguir aquest últim en algun moment el tornessin a seguir. Segons Dorsey, l’error va afectar 560.000 usuaris, però ja està resolt.

La separació entre perfils personals i institucionals té sentit: tant Obama com Trump disposen de presència digital pròpia, amb 83,1 i 21,6 milions de seguidors respectivament, que no depenen necessàriament del càrrec que ocupen. Això sí, gràcies a la incidència hem sabut que Twitter pot traspassar seguidors d’un perfil a un altre, i és de suposar que a partir d’ara ho farà en altres casos. I es produeixen disfuncions curioses: ara els tuits de @POTUS44 que mencionen @FLOTUS (el perfil institucional de first lady, la primera dama) no enllacen amb els tuits de Michelle Obama (que des de divendres és @FLOTUS44) sinó amb els de Melania Trump, l’esposa del nou president.