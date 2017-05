Twitter llança la seva programació en exclusiva centrada en esports i informació

Les retransmissions d'esports en directe i la informació seran dos elements essencials de la programació de continguts de Twitter. Així ho ha confirmat la plataforma en una presentació en què ha donat a conèixer la dotzena d'acords als quals ha arribat per llançar canals temàtics a través de la xarxa.

En l'àmbit dels esports, ha signat mitja dotzena de col·laboracions que la vinculen amb les principals institucions esportives dels Estats Units com de la lliga de futbol nord-americà, la de beisbol o el PGA Tour, entre d'altres. Entre les propostes de programació destaca Stadium, un canal 24 hores de retransmissions poliesportives, i una emissió setmanal centrada en la lliga femenina de bàsquet nord-americana que es farà des de la temporada 2017 fins la 2019.

Pel que fa a la informació generalista, Twitter ha revelat que s'introduiran en aquest àmbit de la mà de Bloomberg News i BuzzFeedNews, a més de Cheddar i The Verge. Bloomberg estrenarà a la tardor un canal diari de notícies que informarà en directe i només a Twitter per a tot el món. En el cas de Morning Feed, la proposta de BuzzFeedNews, s'aproparà als tuitaires les informacions i els mems més rellevants del matí. The Verge, publicació online dedicada als món de les innovacions tecnològiques, farà un programa setmanal en directe a través de Twitter en el qual s'analitzaran els gadgets més nous. Finalment, l'economia serà la protagonista d' Opening Bell, un programa diari d'una hora produït per Cheddar que es farà en directe des de la Borsa de Nova York.

L'entreteniment també tindrà el seu espai. Live Nation retransmetrà en exclusiva una sèrie de concerts que s'iniciarà el proper 13 de maig amb l'actuació de Zac Brown Band, mentre Propagate serà el canal que explotarà la cultura pop i el món de les celebrities.

Anthony Noto, conseller delegat de la xarxa social, s'ha mostrat satisfet i ha assegurat que els acords són un exemple de l'èxit de l'experiència "només a Twitter", que combina vídeo d'alta resolució i la interacció a la xarxa.