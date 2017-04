Tyrion Lannister serà el protagonista del nou anunci d'Estrella Damm

Peter Dinklage, l'actor que dona vida al personatge de Tyrion Lannister de la sèrie “Joc de Trons”, serà el protagonista del proper anunci d’Estrella Damm. El popular espot, que ja s'ha convertit en la particular benvinguda a l'estiu de la marca, estarà dirigit sota les ordres Raúl Arévalo, millor director novell de l’última edició dels Premis Goya 2017.

D’aquesta manera, Dinklage se suma al llistat d’actors internacionals que, com Jean Reno o Dakota Johnson, ja han protagonitzat els últims curtmetratges produïts per la marca de cervesa com a part de la seva campanya Mediterràniament. Dinklage és un actor amb una extensa carrera cinematogràfica, de teatre i de televisió, tot i que ha estat pel seu paper de Tyrion Lannister a la sèrie “Joc de Trons” el que l'ha convertit en una cara coneguda pel públic i pel qual ha obtingut dos premis Emmy i un Globus d’Or.

Raúl Arévalo, per la seva part, relleva els directors Alejandro Amenábar i Alberto Rodríguez, en el que serà el tercer curtmetratge de la saga Mediterràniament d’Estrella Damm. L’actor i director ha estat premiat recentment amb un Goya a la millor direcció novell per “Tarde para la Ira”, que també va rebre el Premi Goya a la millor pel·lícula i al millor guió original.

Dins la seva trajectòria com a actor, Arévalo compta amb títols tan coneguts com “Cien Años de Perdón” (Daniel Calparsoro) o “La Isla Mínima” (Alberto Rodríguez). En les properes setmanes, Damm donarà a conèixer la resta del càsting del nou curtmetratge.