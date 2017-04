Tyrion Lannister, protagonista del nou anunci d’Estrella Damm

Peter Dinklage, l’actor que dona vida al personatge de Tyrion Lannister a Joc de trons, serà el protagonista del pròxim anunci d’Estrella Damm. El popular espot, que ja s’ha convertit en la particular benvinguda a l’estiu de la marca, el dirigirà Raúl Arévalo, millor director novell de l’edició dels premis Goya 2017. D’aquesta manera, Dinklage se suma a la llista d’actors internacionals que, com Jean Reno o Dakota Johnson, han protagonitzat els últims curtmetratges produïts per la marca dins la seva campanya Mediterràniament.

Raúl Arévalo, per la seva banda, relleva els directors Alejandro Amenábar i Alberto Rodríguez, en el que serà el tercer curtmetratge de la saga Mediterràniament d’Estrella Damm. L’actor i director ha sigut premiat recentment amb un Goya a la millor direcció novella per Tarde para la ira, i també ha rebut el premi Goya a la millor pel·lícula i al millor guió original.