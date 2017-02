La UE permetrà accedir a serveis com Netflix des d'altres països

Últim pas per acabar amb els obstacles que impedeixen gaudir de les subscripcions de continguts digitals en línia, com Netflix, Filmin o Spotify arreu de la UE. Les institucions europees han arribat a un acord per acabar amb el conegut com a geoblocking. Aquest pacte permetrà que els consumidors que s’hagin subscrit a plataformes audiovisuals o musicals puguin gaudir dels seus continguts per tot el territori de la UE. Actualment, molts serveis audiovisuals no es podien utilitzar perquè els drets de transmissió estan lligats a un territori. Ara les noves normes garantiran el mateix accés arreu de la UE, sempre que els continguts s’hagin adquirit de manera legal al país d’origen.

Amb tot, les institucions alerten que només es podrà accedir a aquests continguts de manera temporal: si s’està de vacances, de viatge per feina o viatge d’estudis. Així es vol evitar que els usuaris puguin subscriure’s a continguts audiovisuals en alguns països on és més barat.

La ratificació definitiva l’hauran de donar el Consell i el Parlament Europeu, però s’espera que a partir d’aquest any ja es pugui aplicar la nova normativa.