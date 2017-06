‘Unreal’ endarrereix la seva tercera temporada fins al 2018

Els seguidors del drama Unreal, centrat en les interioritats del món dels reality shows, no podran gaudir de la tercera temporada de la sèrie fins a mitjans del 2018, segons va informar ahir la cadena Lifetime. D’aquesta manera, el canal confirmava la informació que ja havia avançat Constance Zimmer, una de les protagonistes, a les xarxes socials. La tercera temporada arribarà gairebé un any i mig després del final de la segona, que es va emetre l’agost del 2016 als Estats Units.

Protagonitzada per Shiri Appleby, Unreal narra la història de Rachel Goldberg, productora del programa de cites Everlasting, que torna a la feina després d’una important crisi personal. En el seu retorn es retroba amb la seva cap, Quinn King, disposada a tot per l’audiència. La tercera temporada comptarà amb Caitlin FitzGerald -vista a Masters of sex -, que donarà vida a la noia soltera que busca parella en una nova edició d’Everlasting.