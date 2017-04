Un acudit sobre el Valle de los Caídos portarà a judici El Gran Wyoming i Dani Mateo

L'Audiència Provincial de Madrid ha admès a tràmit una querella presentada per l'Associació de Defensa del Valle de los Caídos contra el presentador del programa de La Sexta 'El intermedio', El Gran Wyoming, i un dels col·laboradors de l'espai, Dani Mateo, per un acudit sobre el monument franquista que, en opinió de l'entitat, constituïa un delicte contra els sentiments religiosos.

Segons explica el diari digital 'La Gaceta', la querella va ser presentada inicialment al jutjat d'instrucció número 4 d'Alcorcón, que la va rebutjar, però l'entitat va formalitzar posteriorment un recurs davant la secció Primera de l'Audiència Provincial, que l'ha admès a tràmit. Segons aquest tribunal, la no admissió a tràmit de la demanda podia suposar "una minva del dret a la tutela judicial efectiva dels querellants". L'Audiència també considera que els fets poden ser constitutius d'un delicte d'odi.

Condemnada a un any de presó per fer acudits sobre Carrero Blanco a Twitter El gag polèmic, emès el 10 de maig de l'any passat i presentat per Mateo, es titulava 'Les cinc coses que mai no t'han explicat del Valle de los Caídos'. Un dels aspectes en què es va fixar el col·laborador és que en aquest mausoleu, on estan enterrats Francisco Franco i José Antonio Primo de Rivera, hi ha la creu cristiana més gran del món. "Franco volia que aquella creu es veiés de lluny. Normal, perquè qui voldria veure aquesta merda de prop?", es va preguntar Mateo.

Després que es fes pública la decisió de l'Audiència Provincial de Madrid, l'humorista s'ha referit indirectament al cas a través d'un tuit en què pregunta als seus seguidors: "Us he comentat que bonic que em sembla el Valle de los Caídos? Desmuntaria la Sagrada Família per fer-n'hi un altre...".

Os he comentado lo bonito que me parece el Valle de los Caídos? Desmontaría la Sagrada Familia para hacer otro allí... #BeautifulValley — Dani Mateo (@DaniMateoAgain) 5 d’abril de 2017

Segons 'El Periódico', el grup Atresmedia, que emet 'El intermedio', no ha rebut de moment cap notificació judicial sobre aquest cas.