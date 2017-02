La 'Vida privada' de Sagarra serà una minisèrie a TV3

L’aristocràtica família Lloberola està a punt d’arribar a la televisió: 85 anys després que Josep Maria de Sagarra publiqués Vida privada, una de les seves obres més destacades, la novel·la es convertirà en una minisèrie que s’estrenarà a TV3 probablement durant el 2018. Sílvia Munt dirigeix el projecte, que tindrà els actors Pablo Derqui i Francesc Garrido com a protagonistes i en què també participaran Àgata Roca, Pep Cruz, Maria Molins i Pedro Casablanc, entre altres intèrprets.

Tot i que Sagarra va situar l’acció a Barcelona, l’adaptació televisiva es rodarà a les comarques de Ponent, i concretament a les ciutats de Lleida i Cervera. “Rodar a Barcelona és molt complicat: hi ha molt trànsit, hi ha molt turisme, és molt car. Per tant, era inevitable obrir noves vies”, argumentava Munt aquesta setmana, durant l’acte de presentació del projecte, que va tenir lloc a la capital del Segrià. La directora, però, es mostrava satisfeta de poder treballar a Lleida, una ciutat per la qual sent “un afecte especial” i que, des del punt de vista audiovisual, “és verge” -a diferència, per exemple, de Girona, que ja ha estat “molt retratada”- i té “una gran riquesa d’escenaris i de llocs per descobrir”. De fet, Vida privada serà la primera ficció televisiva produïda a Magical Media, el centre de producció audiovisual de Lleida on es va rodar, per exemple, la pel·lícula de Carles Porta Segon origen, que adaptava el Mecanoscrit del segon origen de Manuel de Pedrolo.

Més enllà d’aquest canvi de localització, Munt assegura que el guió de la minisèrie -signat per Coral Cruz, editora del guió de Pa negre i guionista també de l’adaptació cinematogràfica d’ Incerta glòria que properament estrenarà Agustí Villaronga- manté “l’esperit” de Sagarra i és “bastant fidel” a l’obra original, que va definir com “una de les novel·les més importants de la literatura catalana contemporània”. En la seva opinió, els temes que planteja Vida privada són vigents encara “per la complicació i l’ambigüitat de l’ésser humà”.

La minisèrie, que estarà formada per dos capítols de 85 minuts, té un pressupost d’uns dos milions d’euros i és una coproducció de TV3 i la productora Oberon, amb la participació del departament de Cultura i el Centre Experimental de la Cinematografia i les Arts Audiovisuals de Catalunya (CECAAC). El rodatge començarà el 15 d’abril.

Vida privada, publicada el 1932, retrata, a partir de tres generacions d’una mateixa família, la decadència de l’aristocràcia barcelonina al voltant de l’any 1930, en un moment políticament convuls per l’ensorrament de la dictadura de Primo de Rivera i la proclamació de la Segona República. El marquès de Sitjar i de Vallromana, Tomàs de Lloberola, veu com el seu món s’esmicola i, incapaç d’adaptar-se als nous temps, cau en la ruïna. El seu primogènit, Frederic, és un home sense ofici ni benefici a qui només li interessen el joc i el sexe, i l’altre fill, Guillem, és una persona corrupta i sense escrúpols disposada al que sigui per recuperar els privilegis perduts.

Més clàssics catalans

Aquest és el segon text de Josep Maria de Sagarra que Sílvia Munt adapta per a TV3: fa dos anys, la televisió pública va estrenar El Cafè de la Marina, que traslladava a la pantalla de televisió -en aquest cas, en una única entrega- l’obra de teatre escrita per l’autor barceloní el 1933. Anteriorment, Munt ja havia rodat per a la televisió pública catalana altres telefilms, com Mentiders (2012), Meublé. La Casita Blanca (2011), Coses que passen (2006) i Quia (2001).

D’altra banda, al setembre, TV3 va estrenar l’adaptació d’un altre clàssic de la literatura catalana: Laia, de Salvador Espriu. El telefilm, dirigit per Lluís Danés i amb Miranda Gas interpretant el paper protagonista, va tenir 336.000 espectadors i va aconseguir una quota de pantalla del 14,9%.