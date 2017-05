Visca l'alletament matern! (Als antípodes)

Música de violins. A l'entranyable secció 'Mamás y papás', el diari 'El País' publica aquest titular: “Aquest és el primer bebè alletat al Parlament d'Austràlia”. I explica que una diputada l'hi va portar “per abanderar la lluita” pels “llocs de feina flexibles i aptes per a la família”. La nena, de dos mesos, “s'ha convertit en part de la història política australiana” gràcies al “clar missatge en suport de la conciliació i la lactància materna”. Aix, que em poso tonto...

(Inserir efecte de so d'agulla que rellisca violentament per un vinil).

El gran vinyetista Mauro Entrialgo ha rescatat els retalls del mateix diari quan la diputada Carolina Bescansa, de Podem, va protagonitzar un gest similar i es va emportar la seva criatura al Congrés. Aleshores, el títol va ser: “Polèmica per la diputada que va alletar el seu bebè a l'escó”. Aquí ja no és història, sinó marrameu. La crònica s'apressava a dir que “la cambra baixa disposa d'un servei de guarderia, de pagament”. Per subratllar l'anomalia, la crònica deixa caure: “Mentre els seus company Pablo Iglesias i Iñigo Errejón li feien moixaines, el bebè era metrallat a fotografies”. Quin verb tan poc innocent, metrallar... La crònica avançava recollint mitja dotzena d'opinions crítiques contra el gest de la podemista. Evidentment, la polèmica hi va ser, i s'havia d'explicar. Però l'acarnissament resultava delator.

Resumint: alletar, sí, però cap per avall, que és la versió 'low cost' d'haver d'anar a Austràlia cada cop que el bebè reclama.

