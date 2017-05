Vodafone i Orange renuncien a comprar la Champions

Vodafone i Orange no participaran en la subhasta per comprar els drets d’emissió de la Lliga de Campions per al període 2018-2021, que s’obrirà a Espanya el mes vinent. Segons va avançar ahir El Mundo, totes dues companyies han decidit no optar a aquests drets després que la UEFA els fes saber que els preus de partida s’apujaven un 30% respecte als actuals, una quantitat que des de Vodafone consideren “desorbitada i exagerada”, segons ha assegurat al mateix diari una font de la companyia. De totes maneres, els dos operadors encara tindrien la possibilitat d’incorporar la competició a la seva oferta si arriben a un acord amb l’empresa que finalment adquireixi els drets, que previsiblement serà o bé Movistar+ o bé Mediapro.

Guia per veure futbol per televisióActualment, i fins al final de la temporada 2017-2018, els drets de la Champions per a l’emissió a través de canals de pagament els té Mediapro, que els distribueix a través de BeIN, un canal que es pot sintonitzar tant a Movistar+ com a les plataformes d’ Orange i de Vodafone. Pel que fa als drets en obert, els tenen Antena 3 i TV3, però aquest estiu també s’han de subhastar els dels tres anys següents.