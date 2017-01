'Will & Grace' prepara el retorn

'Will & Grace' va ser una de les primeres sèries en incorporar un personatge homosexual com a protagonista. Emesa entre el 1998 i el 2006 als Estats Units, la ficció explicava en clau de comèdia el dia a dia de l'advocat Will Truman (Eric McCormack) i la seva millor amiga, la dissenyadora Grace Adler (Debra Messing). Deu anys després del final de la sèrie, que a Espanya es va poder veure a través de La 2, ara la NBC ha anunciat que en prepara el retorn.

A través d'un missatge al seu compte de Twitter, la cadena nord-americana ha explicat que 'Will & Grace' tindrà una novena temporada de 10 episodis i que comptarà amb bona part del repartiment original. "Estem molt emocionats d'anunciar que una de les comèdies més intel·ligents i divertides de la història de la NBC torna", ha afirmat el president de la cadena, Robert Greenblatt.