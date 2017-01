La Xarxa reflexiona sobre els refugiats amb ‘Obre els ulls’

La Xarxa de Comunicació Local estrena avui el programa Obre els ulls, que reflexiona sobre les persones refugiades i el seu dret a rebre acolliment a Catalunya. Elaborat conjuntament amb Creu Roja Catalunya, l’espai recull 40 testimonis que debatran al voltant de qüestions com l’habitatge, la formació, la salut, els mitjans de comunicació, el treball i l’esport com a eina d’integració. La periodista Ruth Gumbau s’encarrega de la conducció del programa, que tindrà 11 episodis en què mostrarà les vivències de demandants d’asil, famílies acollidores i refugiats de països com Síria, Bòsnia, Veneçuela i Hondures.

Obre els ulls també recollirà les opinions de metges, sociòlegs, periodistes, mestres, educadors i filòsofs sobre si la societat està preparada per acollir les persones refugiades i garantir-los tot allò que necessiten. La sèrie documental ha comptat amb la participació d’ETV, Televisió de Girona, El 9 TV, Canal Taronja Central, Canal Reus TV, Canal Terrassa, Empordà TV, Lleida TV i TAC 12. Tots els capítols es podran veure a través de les televisions locals i al canal 159 de Movistar+.