YouTube presenta el seu servei de televisió de pagament

YouTube ha presentat aquest dimarts a la nit YouTube TV, un nou servei de televisió en 'streaming' que es podrà contractar mitjançant un abonament mensual. Per un preu de 35 dòlars (uns 33 euros) al mes, la plataforma de vídeos de Google donarà accés als continguts d'una quarantena de canals nord-americans, tant en directe com a la carta.

Amb aquest moviment, YouTube pretén competir amb altres serveis de vídeo a través d'internet, com ara Netflix o Hulu, i també amb les plataformes de televisió per cable o per satèl·lit. El servei es posarà en marxa durant les properes setmanes, però de moment només estarà disponible als Estats Units.

El paquet bàsic inclourà cadenes generalistes (ABC, CBS, Fox, NBC) i temàtiques com ESPN, Disney Channel, MSNBC, E!, National Geographic, Telemundo, SyFy o FX, a banda de canals locals. Altres marques, com Showtime i Fox Soccer, es podran contractar a canvi d'una quantitat addicional.

YouTube TV es podrà utilitzar tant en ordinadors com en telèfons mòbils, tauletes i televisors connectats, i oferirà la possibilitat de gravar els continguts i emmagatzemar-los al núvol. Es podran enregistrar diversos continguts de manera simultània.

Cada subscripció permetrà activar fins a 6 usuaris diferents, cadascun amb la seva pròpia configuració i el seu espai d'emmagatzematge independent.