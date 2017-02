YouTube retira quatre còpies del vídeo del sensesostre i les galetes amb pasta de dents

YouTube ha retirat, a petició del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) quatre còpies del vídeo en què un jove donava galetes farcides de pasta de dents a un sensesostre de Barcelona. El vídeo original ja havia estat despenjat de la xarxa pel seu autor, el 'youtuber' ReSet, però el CAC havia detectat que altres usuaris de YouTube n'havien pujat còpies a la xarxa. El 27 de gener, l'organisme havia demanat a la plataforma que els retirés, i segons ha anunciat aquest dilluns el CAC la petició ja ha estat acceptada.

El vídeo es va penjar a mitjans de gener i quan la Guàrdia Urbana en va tenir constància va denunciar per la via penal el 'youtuber', de 19 anys, per un suposat delicte d'odi. Segons l'Ajuntament, ReSet "feia un tractament humorístic, degradant i humiliant" de l'home, que va patir nàusees després de menjar-se les galetes.

Aquest és el segon cop que YouTube retira vídeos a petició del CAC: ja ho havia fet l'estiu del 2016, quan el Consell va denunciar cinc vídeos que incitaven a la violència masclista.