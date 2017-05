Les ànimes caritatives que volen deixar Franco en pau

El Congrés demana que les restes mortals de Franco siguin evacuades del Valle de los Caídos. El PP no té intenció de complir-ho, tanmateix. I la premsa afí surt a rescatar-lo amb editorials on exhumen els vells arguments per a l'oblit disfressat de reconciliació. Fonamentalment, l'equidistància. Ho fa 'El Mundo', per exemple, quan a l'editorial considera que els fets històrics han estat “tantes vegades tergiversats intencionadament per uns i pels altres”, com si la guerra no s'hagués saldat amb vencedors i vençuts als quals no s'ha restituït. 'La Razón', per part seva, traça un tallafocs i denuncia “que s'identifiqui el centredreta democràtic espanyol, especialment el Partit Popular, com a suposats dipositaris d'un criptofranquisme inexistent”. Que Fraga fundés Aliança Popular amb altres jerarques franquistes... res, una casualitat. Acusen l'esquerra de voler esborrar la història des del privilegi d'haver-la escrit ells gràcies a la seva posició de guanyadors.

El cas més paradigmàtic és el de Hermann Tertsch, a l''Abc'. “Gran part de l'esquerra espanyola gira l'esquena a la reconciliació nacional i considera que la legitimitat radica en el Front Popular dels cops d'Estat, els assassinats, les txeques i el frau electoral”, diu. Bé, és normal que remugui. Es deu estimar el Valle, ja que és el lloc on el seu pare, l'any 1965, va organitzar el sisè congrés de la Unió Europea de la Premsa Econòmica. I qui era el seu pare? Doncs Ekkehard Tertsch, un nazi que va ingressar a les milícies d'assalt del partit nacionalsocialista alemany però que va sobreviure al sinistre règim gràcies a l'acollida i la rehabilitació que li va dispensar el franquisme. No va tenir problema per exercir de periodista: es veu que molts havien marxat de vacances, o alguna cosa.

No m'estranya, doncs, que el camarada Tertsch prefereixi la desmemòria abans que la memòria històrica.