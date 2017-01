50 anys de solidaritat radiofònica

Des del 1967, els Reis d’Orient també es recorden dels nens i nenes més desfavorits de Barcelona. Ho fan gràcies a la campanya Cap nen sense joguina, una iniciativa del Casino l’Aliança del Poblenou i de Ràdio Barcelona -que des de fa uns anys compta també amb el suport de l’Ajuntament i El Corte Inglés- i que avui celebra el cinquantè aniversari. Per això, l’emissora de la cadena SER ha preparat per a aquesta vigília de Reis una marató radiofònica de 20 hores, des d’avui a les 9 del matí fins demà a les 5 de la matinada, durant la qual passaran per l’estudi Toresky de Ràdio Barcelona més de 50 professionals que actualment o en el passat han format part de la seva plantilla.

Antoni Bassas, Iñaki Gabilondo i Gemma Nierga, acompanyats de la presentadora habitual del programa, Rosa Badia, conduiran el tram inicial de la marató, que fins al vespre canviarà de veus cada hora. Aquest primer bloc comptarà amb la presència del president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. Andreu Buenafuente, Carles Francino, Josep Cuní, Helena Garcia Melero, Jordi Hurtado, Ariadna Oltra, Toni Clapés, Àngel Casas, Lídia Heredia, Jordi Évole, Sergi Mas, Pitu Abril o Oriol Grau, entre d’altres, es faran càrrec del programa en diversos moments al llarg del dia. “Són moltes hores de ràdio, no s’havia fet mai”, explica Badia a l’ARA. “A cada franja hi haurà professionals diferents, amb estils diferents i amb temàtiques diferents. Tots parlaran del Cap nen sense joguina, però també es tractaran altres qüestions”, diu la periodista. A cada hora hi haurà, a més, actuacions musicals d’artistes com Manu Guix, Animal o Ramon Mirabet.

A les nou de la nit s’acabarà aquesta retrobada d’antics i nous professionals de l’emissora i el programa adoptarà el seu format habitual: una subhasta solidària d’una cinquantena d’objectes cedits per personatges famosos, comandada per Badia. “No hem de perdre de vista que el que volem és recollir diners per comprar joguines”, recorda la presentadora. La principal via per aportar recursos a la campanya -que l’any passat va recollir 28.090 euros-és licitar per alguna de les peces que se subhastaran, tot i que també es poden fer donacions econòmiques directes o bé comprar el llibre solidari Vull tot això, elaborat a partir dels desitjos que han expressat, a través del programa de Ràdio Barcelona Tot és comèdia -presentat per Badia-, 79 personalitats de diversos àmbits. A més, durant tot el dia, els oients també podran portar joguines noves a l’estand situat davant dels estudis de l’emissora, al carrer Casp de Barcelona. “Algunes persones m’expliquen que quan eren petites ja anaven a la ràdio a portar joguines. Forma part de la història de la ciutat”, destaca la presentadora.

Demà al matí, la 50a edició de Cap nen sense joguina culminarà amb una Cavalcada de Reis que, com és tradició, visitarà el centre d’educació especial Nen Déu, el centre d’acollida Sant Josep de la Muntanya i l’Hospital de Sant Pau. Les joguines que s’hagin recollit i comprat gràcies a la iniciativa, però, arribaran a més de 10.000 infants de nombroses entitats socials de Barcelona.

Rosa Badia no recorda quina va ser la primera vegada que va presentar Cap nen sense joguina, però calcula que ja n’ha conduït més de 30 edicions, des de principis dels anys 80. “És molt emocionant ser a l’estudi Toresky i veure el públic fent cua per entrar-hi. Quan fas un programa d’aquest tipus tens la sensació d’estar fent una cosa útil. Jo he vist els nens que reben les joguines el dia 6, i sé que val la pena”, reflexiona la presentadora.