La nova aposta pels divendres i dissabtes reforça Telecinco

Telecinco ha sortit vencedora del duel a què va desafiar Antena 3 pel domini del prime time dels divendres i els dissabtes. No ha sigut una victòria per KO, però setmana rere setmana les xifres han demostrat que els moviments de graella que el canal de Mediaset va plantejar ara fa dos mesos anaven ben encaminats.

El divendres 10 de març, Telecinco va estrenar la tercera edició de La Voz Kids. Les dues temporades anteriors del format havien aconseguit un gran èxit d’audiència entre setmana, però la cadena va decidir provar-lo en divendres -un dia que, des de feia vuit anys, estava reservat a Sálvame Deluxe - per intentar parar els peus a Tu cara no me suena todavía, que s’estrenava aquell mateix dia a Antena 3 i que aspirava a mantenir l’hegemonia absoluta que Tu cara me suena havia aconseguit durant les setmanes anteriors a la mateixa franja. Alhora, Telecinco va traslladar el programa de xafarderies als dissabtes -amb el nou títol de Sábado Deluxe i amb més pes de l’actualitat-, per substituir una oferta cinematogràfica que, en general, no tenia res a fer davant de les pel·lícules que oferia la cadena rival.

Millora dels resultats

Gràcies a aquests dos moviments, Telecinco ha aconseguit millorar els seus registres tant les nits de divendres com les de dissabte. La Voz Kids, que es va acomiadar la setmana passada, no ha aconseguit repetir els grans resultats de les dues edicions anteriors -de fet, n’ha quedat molt lluny: ha perdut 5,2 punts de quota i 1,3 milions d’espectadors respecte a la segona temporada, la menys vista fins ara-, però no ha tingut gaires dificultats per batre Tu cara no me suena todavía : comptant només les entregues emeses en divendres ha tingut 3.143.000 seguidors i un 22,4% de share mitjà al conjunt d’Espanya, mentre que el programa d’Antena 3 es quedava amb 2.499.000 i un 19,2%.

De fet, el concurs d’imitadors també ha patit una sotragada important respecte a la versió original amb famosos, que entre l’octubre i el març havia obtingut, també en divendres, un 23,6% de quota, amb 3.288.000 espectadors. Sálvame Deluxe -que estava fent la seva pitjor temporada, amb 1,9 milions de seguidors i un 16,6%- no havia aconseguit imposar-se ni un sol dia al seu rival. En canvi, La Voz Kids ha liderat sempre en nombre d’espectadors, i en share ha perdut només en dues ocasions.

‘Sorpasso’ el dissabte

Pel que fa als dissabtes, l’estrena de Sábado Deluxe ha permès millorar notablement l’11,9% de quota que obtenia fins llavors l’oferta de pel·lícules de Cine 5 estrellas i situar ara el share de Telecinco en un 14,6% la sisena nit de la setmana. El programa ha perdut dos punts respecte al primer tram de la temporada, quan encara s’emetia en divendres, però ha millorat el rendiment de la cadena en el seu enfrontament amb El peliculón. El cinema de Telecinco no s’havia imposat al d’Antena 3 ni una sola vegada des de mitjans de novembre, però en canvi el Deluxe ha guanyat en share set dels nou enfrontaments directes. La mitjana d’espectadors segueix sent favorable al canal d’Atresmedia, però això és conseqüència del fet que les pel·lícules són més curtes que el programa de Telecinco, que durant la matinada perd seguidors.

Tot i així, el 25 de març Sábado Deluxe va imposar-se també en nombre d’espectadors al seu rival: en va tenir 1.666.000, mentre que la pel·lícula La noche más oscura es quedava amb 1.586.000. Precisament aquell dia Telecinco va superar Antena 3 al global de la jornada i es va convertir en el canal més vist a Espanya, una fita que no assolia en dissabte des del mes de juliol, i gràcies a la transmissió d’un partit de l’Eurocopa de futbol. Aquest sorpasso, però, ja no s’ha tornat a repetir, i Antena 3 ha recuperat des de llavors el primer lloc del rànquing dels dissabtes, tot i que amb menys avantatge.

Coincidint amb aquests canvis de graella, Telecinco ha aconseguit distanciar-se d’Antena 3 en la mitjana d’audiència mensual. El canal de Mediaset havia perdut el primer lloc al desembre i al gener, i al febrer el va recuperar però per només una dècima. Tant al març com a l’abril, en canvi, ha aconseguit, al conjunt d’Espanya, un avantatge de nou dècimes sobre la seva principal rival. Aquest canvi de tendència no es pot atribuir només a l’èxit en la batalla dels divendres i els dissabtes, però és evident que la nova estratègia de Telecinco hi ha influït.