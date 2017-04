I ara què, mitjans trumpistes?

“De nou li dic al nostre molt tronat líder: no ataquis Síria. Si ho fas, passaran moltes coses dolentes, i d'aquesta lluita, els Estats Units no en treu res”. Això escrivia, en majúscules que els he estalviat, Donald Trump el 5 de setembre del 2013. Ho feia, doncs, tres anys i set mesos abans d'ordenar –com a líder, glups, del món lliure– un atac a una base aèria del règim sirià. Consuma així un canvi de guió que enxampa alguns diaris amb el pas canviat. Els primers a reaccionar, o els que ho han fet amb més vehemència, són els de la riba (ultra)dreta. 'Alerta Digital' no obre amb l'atac, sinó amb la reacció de l'exèrcit sirià –aquests angelets– denunciant l'agressió i dient que Trump es converteix "en soci de l'Estat Islàmic". I, així mateix, 'La Gaceta' es posa nerviosa i destaca de seguida tres reaccions: Rússia, Marine Le Pen i... 'la Hermana Guadalupe', que admeto no tenir el gust de conèixer però de qui reprodueixen una nota que ha penjat a Facebook. A la portada es presenta això com una notícia i se li atorga el mateix rang que a les opinions de La Pen.

També als Estats Units la ultradreta s'ha acarnissat amb Trump per aquest gir de guió. El director d''Infowars' –una web de conspiracions tremendament popular– l'ha qualificat de “titella del 'deep state' i dels 'neocons'”. L'encunyador del terme 'alt-right' –eufemisme per extrema dreta en la seva accepció més racista i tronada– ja diu que de cara al 2020 donarà suport a un demòcrata de Hawaii.

Falta saber ara, però, com reaccionarà la premsa de l'establishment, aquí i allà, amb un personatge que han demonitzat. ¿Li perdonaran els seus inesquivables pecats de paraula, obra i omissió? Les portades i editorials de demà donaran les primeres pistes sobre si assistirem a un sonat procés d' emblanquinament i beatificació exprés.