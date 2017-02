"Caldrà tenir-ho tot a punt perquè no ens atropelli el vendaval secessionista": el judici pel 9-N a la premsa de Madrid

Contra l’Estat de dret, Francesc de Carreras a 'El País'

"No és casualitat que Pablo Iglesias, en defensa de Mas, comentés aquest dilluns per Twitter: “Diu poc de la nostra democràcia que es jutgi a algú per posar urnes". Els populistes es comprenen i es donen suport entre ells. Als populistes els molesten els controls, els jutges; volen tot el poder, sense límits. Haurien de saber que la democràcia no només consisteix a votar sinó a votar d'acord amb la llei. El autòcrata creu que només ell pot distingir el bo del dolent, el demòcrata sap que aquesta distinció la determinen els representants del poble i, en última instància, la controlen els tribunals".

Suspendre l’autonomia, Luis María Ansón a 'El Mundo'

"Està clar que la solució a un problema que s’hauria d’haver evitat seria trobar una fórmula negociada que tornés a Puigdemont i als seus secessionistes a la via constitucional. Com que aquesta fórmula cada dia sembla més llunyana, el que convé a la salut d'Espanya és que el govern espanyol surti de la seva debilitat i, d'acord amb els partits constitucionalistes, compleixi el que estableix l'article 155 de la Constitució. A l'entorn de Moncloa es pensa que encara es pot evitar el xoc de trens. Desconec en què es basa aquesta presumpció. Caldrà tenir-ho tot a punt, en qualsevol cas, perquè no ens atropelli el vendaval secessionista català, a punt de desbaratar l'esperit de la Transició i de fracturar la unitat nacional mantinguda des de fa cinc segles".

El tres per cent?, Jaime González a 'Abc'

"Permetin-me dubtar que si Catalunya, algun dia, aconseguís la independència, els contraris a la independència poguessin ocupar un escó al Parlament de la república. I que els Cossos i Forces de Seguretat d'aquesta suposada Catalunya independent garantissin la llibertat de manifestació dels no independentistes. I que hi hagués jutges no independentistes. I mitjans de comunicació no independentistes".

Espanya i l’estat, Alfonso Ussía, a 'La Razón'

"Espanya i l'Estat no són la mateixa cosa. Espanya és la nació, la Pàtria, i l'Estat el seu administrador. L’”Espanya ens roba” del separatisme català -cantinela que ha desautoritzat fins i tot l’extravagant Rufián-, no només és una perversa mentida, sinó un impossible. Espanya no es pot robar a si mateixa perquè Catalunya és Espanya. I l'Estat, el seu administrador, tampoc ho ha fet. A l'inrevés, s'ha aclofat i contribuït al saqueig independentista català emparat en el covard silenci de la societat. Una altra cosa és que l'Estat hagi robat a la resta d'Espanya per lliurar-li a Catalunya el que no li correspon. Els catalans no són Mas, Puchdamón [sic], Pujol, Anna Gabriel, Romeva, Garganté, Colau, el 'Barça', o la monja conyàs argentina".