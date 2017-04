La SER assegura que Podem ha vetat Íñigo Errejón com a tertulià d''Hora 25'

La Cadena SER ha afirmat avui que la direcció de Podem ha decidit rellevar l'actual secretari d'Anàlisi Estratègica, Íñigo Errejón, de la tertúlia política del programa 'Hora 25'. L'ex número dos del partit participava en l'espai setmanalment des de feia gairebé 3 anys.

Errejón tenia previst assistir a la tertúlia d'ahir, segons l'agenda que Podem va enviar als mitjans de comunicació diumenge a la nit. Malgrat l'anunci, l'equip de premsa va informar dilluns que la participació d'Errejón es traslladava a dimarts. Finalment, el partit va canviar d'opinió i en l'agenda del dia següent, la d'avui, ja no hi figurava Errejón i hi apareixia Irene Montero, portaveu del partit. Després de conèixer el relleu, l'ex número dos ha escrit al seu perfil de Twitter que el partit "pot escollir" els seus portaveus.

En un comunicat, Podem assenyala que "la SER ha decidit vetar Irene Moreno i tots els portaveus del partit menys a un. Això no és sensat ni acceptable".

A més, acusa a l'emissora de mentir al dir que s'ha impedit a Errejón participar en la tertúlia. Segons Podem, "les rotacions i la feminització dels portaveus" formen part de la seva política de comunicació. A més asseguren que l'emissora del grup Prisa "vol venjar-se" perquè el partit va incloure la cara del director del grup de comunicació, Juan Luis Cebrián, en la decoració del Tramabús que van fer circular la setmana passada per denunciar la corrupció.