El sector audiovisual català reclama més recursos per a TV3

Onze organitzacions del sector audiovisual català van presentar ahir el manifest Més TV3!, en què reclamen “urgentment” al Parlament i al Govern que s’incrementi “la inversió orientada als continguts” per a la televisió pública, uns recursos que han de permetre a TV3 “complir amb el seu objectiu de ser el motor” de la indústria.

TV3: un motor de l’audiovisual gripatEl document reivindica també “ un pla estratègic de futur” i “un model” per a la CCMA” que li permetin “competir amb èxit” en el nou entorn de consum i de distribució de continguts. Així mateix, el manifest demana “un model de governança i de gestió professional a la CCMA, que prioritzi la producció de continguts i que estigui deslligada dels condicionants del Govern i dels partits polítics en la presa de decisions”.

Entre els firmants del document hi ha la federació de productors PROA, el Clúster de l’Audiovisual, l’Acadèmia del Cinema i Guionistes Associats de Catalunya, però també el comitè d’empresa de TV3. Des del sector privat s’havia reclamat l’any passat una reducció de la plantilla de la pública en favor de la indústria, però ara uns i altres han unit esforços per reclamar més recursos per a la cadena.