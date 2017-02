La 1 emet avui la gala per triar representant a Eurovisió

Espanya escull l’enviat d’aquest any al Festival d’Eurovisió, amb la perenne pretensió d’evitar els mals resultats de l’edició anterior. La 1 emet aquest dissabte a la nit nit (22.05 h) la gala Objetivo Eurovisión, presentada per Jaime Cantizano i de la qual sortirà el representant que viatjarà a Kíev. Els finalistes que opten a la plaça són el sabadellenc Manel Navarro (amb el tema Do it for your lover ), LeKlein ( Ouch! ), Paula Rojo ( Lo que nunca fue ), Mario Jefferson ( Spin my head ), la reusenca Maika ( Momento crítico ) i Mirela ( Contigo ). Però les cançons dels candidats no seran les úniques que es podran veure i sentir, ja que també s’hi ha convidat Barei (representant espanyola el 2016), David Civera (2001) i Karina (1971). Roko i Edu Soto faran un peculiar medley eurovisiu i també hi actuarà el cor Black Light Gospel.

El jurat que valorarà les cançons està format per Virginia Díaz, Javier Cárdenas i Xavi Martínez. TVE vol convertir la gala en un gran esdeveniment i per això estarà escalfant motors ja des d’hores abans, amb Irene Mahía i Paloma Quirós fent un especial a la web de RTVE.es.