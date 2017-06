La banca digital de tota la vida

Hi ha un banc que aquests dies s’anuncia a la tele destacant que els seus clients poden triar entre tractar amb ells per via virtual o fer-ho en persona. Fa uns anys els hauria dit que aquesta campanya volia transmetre la modernitat de l’entitat, però em fa l’efecte que el 2017 -amb la banca tancant oficines i CaixaBank prejubilant empleats de 55 anys d’edat- pretén més aviat calmar l’ansietat d’uns consumidors que pateixen per si es veuran abocats a dialogar únicament amb màquines.

I això que els clients espanyols de banca som dels més modernets que hi ha a Europa, només per darrere de Polònia i Turquia: un 64% ja fem servir l’ smartphone per relacionar-nos amb el banc, i un altre 16% diuen que adoptarà aquest canal abans que s’acabi l’any, segons una enquesta paneuropea d’ING Direct. Tot i això, en el fons seguim sent uns usuaris de banca molt tradicionals.

Aquesta setmana Apple ha anunciat que els usuaris dels seus dispositius podran transferir-se diners entre ells mitjançant missatges de xat, com ja poden fer els de Facebook Messenger i els de BBM, per exemple. Però el servei Bizum que 27 bancs espanyols van incorporar l’octubre passat a les seves aplicacions mòbils, i que serveix per enviar diners instantàniament i sense comissions a un altre número de mòbil, està tenint una acollida més aviat tèbia: en vuit mesos només l’han fet servir 550.000 usuaris per fer 1,1 milions de transaccions, una mitjana de dues per usuari, que han bellugat un minso total de 60 milions d’euros. Fa uns dies vaig fer una enquesta d’estar per casa als meus seguidors de Twitter. El resultat és revelador: dos de cada tres no saben què és Bizum; i entre els que coneixen el sistema, tres de cada quatre no el fan servir. Els bancs i les empreses incipients del sector fintech ja es poden escarrassar a posar-hi tecnologia si els consumidors no són receptius a les noves modalitats d’ús. La transformació digital és, sobretot, una qüestió de mentalitat de l’usuari.