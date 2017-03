Una bandera catalana molt oportuna a la portada de l''Abc'

260x366 abc 1/3/17 abc 1/3/17

Els quatre diaris catalans obren portada amb la mateixa informació: que Montull negocia un acord segons el qual la seva filla se salvaria de la presó a canvi de delatar comissions pagades a Convergència. En canvi, a Madrid, només 'El Mundo' ho enfoca cap aquí. 'La Razón', per exemple, es despenja amb una portada conceptual: una foto d'una tanca –la que barra l'accés a la finca de Fèlix Millet– i un caminoi que es perd entre els arbres, tot sota el místic titular “El camí de Millet que mena a les comissions del 3%”. L''Abc' és el semiòticament més hàbil. No pas pel titular (“CDC comprava el silenci dels seus treballadors amb els diners del 3%”) sinó per la foto, que mostra la caixa forta del despatx del tresorer. És una imatge extreta del sumari –però el diari la firma com si fos pròpia– i que té el plus (per a l''Abc') de contenir una bandera catalana, que es pot veure al marge. Ah! La corrupció separatista! (CDC no era pas independentista, quan el Palau va ser espoliat, i el PSC va ser esquitxat pel cas, però això són detalls pels quals el portadista no està disposat a renunciar al seu missatge generalitzador).

Una cosa curiosa, per cert. Potser sóc malpensat –deformació inevitable després de tants "Pareu Màquines"– però he mirat el sumari del cas i, després d'aquesta foto n'hi ha una altra, amb un pla més obert, del mateix despatx. La sala es veu atapeïda de mobles i, al centre, hi ha un gran escriptori. Per fer la fotografia que ara guarneix la portada de l''Abc', els agents de la Guàrdia Civil van haver d'enretirar-lo. Podien haver-se apropat a la porta, però aleshores la senyera no hauria aparegut. En tot cas, van retirar l'escriptori, però no pas la bandera. Potser devien pensar que ja anava bé. Mai se sap quan una foto teva pot acabar a la portada de l''Abc' transmetent la idea que és tot un país, el que està malalt de corrupció.