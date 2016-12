260x366 El biquini de la princesa Leia Organa El biquini de la princesa Leia Organa

Amb permís d'Ursula Andress, un dels biquinis més populars del cinema és el que duia la princesa Leia Organa a les escenes inicials d''El retorn del Jedi'. Després d'haver-la vist amb túniques i tapada fins al coll, que es mostrés l'actriu Carrie Fisher tan poc coberta va ser un impacte –som als vuitanta, recordem-ho– fins al punt que la mínima i metàl·lica peça de roba disposa d'una extensa pàgina pròpia de Wikipedia i és avui una disfressa habitual entre els fans de la saga. És humanament comprensible, diguem-ho així, que la imatge hagi circulat a bastament arran de la prematura mort de Fisher. Però en el cas d'aquesta actriu en qüestió, que mai va jugar la carta de voler ser un 'sex symbol', escollir un fotograma del film i no un retrat per acomiadar-la no sembla la millor de les decisions. El 'New York Times' ho va fer en el seu obituari, però va canviar la imatge al cap d'unes hores, després de diverses queixes.

Al capdavall, ella n'estava una mica farta, del biquini de marres, i fins i tot una vegada es va prendre la molèstia d'analitzar un article titulat “Quinze coses interessants sobre el biquini de l'esclava Leia”. Escrivia la intèrpret a Twitter: “Encara no em crec que hagi malgastat temps fent això. Són veritat la 2, la 9 i la 15. I potser la 3, la 5 i la 10. Falses la 1, la 8, l'11 i la 12. I la 4, la 6, la 7, la 13 i la 14, no ho sé”. Ja es veu que molta gràcia, doncs, no li feia.

El cinema és, també, fascinació i enamoraments d'una hora i mitja. Però ja és una art prou sexualitzada –coses de ser també una indústria– perquè els mitjans hi contribuïm anant a escollir la foto més sexi d'actors i actrius encara que desenvolupessin moltes més facetes. En el cas de Fisher, per exemple, aprofito per recomanar-los el seu espectacle confessional 'Wishful drinking': un autèntic nu integral (d'ànima).